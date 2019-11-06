Реальних підстав для реприватизації "Укртелекому" немає, – ЗМІ

Можливе повернення через суди до державної власності успішно функціонуючого телекомунікаційного оператора "Укртелеком" стане прикладом державного рейдерства.

Про це йдеться в матеріалі інтернет-видання "Апостроф" "Анатомія судового протистояння "Укртелекому".

Видання нагадало, що судові тяжби навколо продажу "Укртелекому", що ініційовані Фондом держмайна (ФДМ) України, тривають вже 2 роки. На думку опитаних виданням експертів, спроби повернути у держвласність підприємство, яке було продано 9 років тому, повинні бути виправдані лише дуже вагомими причинами, наприклад, грубим порушенням законодавства з боку інвестора, або якщо приватизоване підприємство, опинившись у нового власника, приходить у запустіння.

"Однак жодної з цих причин на перевірку немає. Приватизований "Укртелеком" цілком успішно розвивається. Ще 7 років тому він перетворився зі збиткової в прибуткову компанію, яка представляє інтерес в тому числі і для іноземних партнерів та інвесторів. Якщо в 2011-му (до приватизації) збиток компанії за підсумками року склав 137 млн ​​гривень (при тому, що абонентська мережа включала в себе близько 11 млн чоловік), то вже через 2 роки після приватизації вона вийшла на прибуток в 139 млн гривень і обсяги цього прибутку збільшуються від року до року. За підсумками 2018 року "Укртелеком" показав прибуток у розмірі 474 млн гривень - і це при тому, що через безперервні спроби його реприватизувати підприємство знаходиться в режимі турбулентності вже 8 років", - зазначив "Апостроф".

На думку автора матеріалу, обмежувати права добросовісних інвесторів неприпустимо, особливо якщо влада говорить про готовність забезпечити економічне зростання і залучення 50 млрд доларів інвестицій в найближчі 5 років.

"Зараз Україна на роздоріжжі. Або держава показує, що поважає існуючих ефективних інвесторів, в країні є прозорі закони, а суди перестали бути інструментом рейдерства. Або воно демонструє, як вміє забирати у приватного інвестора працюючі активи. І отримає хрест на інвестиціях та інвесторах ще на 5 років вперед. Тому що інвестор дивиться не лише на Index Doing Business. Він, перш за все, дивиться на те, як вже працюється бізнесу та іншим інвесторам в нашій країні", - уточнив автор матеріалу.

Зокрема, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, радник Президента України Олег Устенко підкреслив: "Не кожен інвестор сюди прийде. А не прийде тому, що не вирішене глобальне завдання, пов'язана з правом власності".

Автор матеріалу вважає, що реприватизація "Укртелекому" стане країні дуже дорого, оскільки буде сприйнята інвесторами як приклад державного рейдерства і підірве їхню довіру до України.

"Тому що "Укртелеком" - приклад якісної вигідною приватизації за хороші гроші. За дорого. Приклад того, як збитковий в руках держави актив став в приватних руках добре працювати - тому що новим інвестором в нього вкладені мільйони. І реприватизація такого активу через суди стане без всяких сумнівів прикладом державного рейдерства", - зазначив автор.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, найбільш вдалими угодами в історії вітчизняної приватизації економісти вважають продаж "Криворіжсталі" та "Укртелекому". Перша угода в 2005 році принесла в бюджет країни 24,2 млрд гривень, друга - 10,6 млрд гривень (2011 рік). Причому, при повторному продажі "Криворіжсталі" вдалося виручити в 5 разів більше, ніж при первинній приватизації. Однак фахівці впевнені, що цей успіх реприватизації повторити не вдасться.