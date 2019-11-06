На персональній сторінці в соціальній мережі Facebook голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко розмістив текст свого виступу на спеціальних парламентських слуханнях з безпеки журналістів, які проходять у Верховній Раді України.

"Дорогі колеги-журналісти, шановні учасники слухань!

...Георгій Гонгадзе, Ігор Александров, В'ячеслав Веремій, Василь Сергієнко, Павло Шеремет, Вадим Комаров... Список загиблих журналістів збігається зі списком тих, чиї вбивці не встановлені або належно не покарані. І в цьому - найбільша трагедія…

Сідаючи за монітор, український журналіст знає: якщо він напише правду, яка не сподобається фігурантам, - з ним може трапитись біда. І в цій біді його ніхто не захистить.

На подібних парламентських слуханнях щодо свободи слова ще у 2002-му році Ігор Лубченко, голова Національної спілки журналістів України, наголосив: "Цензура кулі і зашморгу – найжорстокіша форма цензури!". І ці слова лишаються актуальними і по сьогодні.

Чи не тому, постійно спілкуючись із студентами-журналістами, в кожному університеті чую одне й те саме: "Батьки відмовляли мене йти вчитися на журналіста. Казали: дитино, тебе ж вб'ють як Гонгадзе".

Трагедія Гонгадзе - це трагедія української журналістики. І це страх!, який досі паралізує українське суспільство…

Шановні колеги!

...Кожна влада вважає, що вона - вічна. І кожна - в цьому помиляється. Доведено всіма, хто був у цій залі до вас, шановні народні депутати й запрошені високопосадовці.

І воювати з пресою та свідомо не захищати журналістів означає одне – свідомо скорочувати термін свого перебування при владі.

Починати потрібно з безпеки. Захистіть базову цінність - людське життя. Життя і здоров’я українського журналіста!

Напередодні слухань нами, Національною спілкою журналістів України, була досягнута домовленість із Міністром внутрішніх справ взяти під контроль розслідування усіх справ про напади на журналістів і запровадити в його відомстві щоквартальні звіти за результатами цієї роботи. Але я кажу про це з обережним оптимізмом. Будуть прецеденти покарань нападників, зможемо назвати прізвища журналістів, щодо яких відновлено справедливість - То тоді будемо говорити про реальний прогрес у справі захисту журналістів.

Поки цього немає - ми говорили і говоримо про одне: страх, безкарність і бездіяльність. Ми говорили і говоримо про те, що кожні п*ять днів в Україні б'ють чи виявляють агресію до журналіста. Це не гучна метафора - це дані моніторингу "Індекс фізичної безпеки українських журналістів", який наша Спілка третій рік поспіль проводить у партнерстві з іншими авторитетними громадськими організаціями.

Міжнародна федерація журналістів цього року через системну безкарність за атаки на журналістів навіть включила Україну до наступного переліку небезпечних країн – Філіпіни, Перу, Палестина і Сомалі! До списку країн, де не захищають журналістів!

Говорячи про безпеку журналістів, ми не ділимо їх на "своїх" і "чужих", "правильних" і "неправильних", "патріотичних" чи "неугодних". І ми закликаємо працівників медіа - Підтримайте свого колегу, який постраждав від нападу. Навіть, якщо ви не розділяєте редакційну політику його медіа. Тоді і вам допоможуть, коли ви будете у біді.

Солідарність та слово – єдина наша зброя, єдиний наш захист у боротьбі із безкарністю.

Я щиро вдячний Верховній раді, яка знайшла в собі сили нарешті послухати журналістів. Проведення цих парламентських слухань Національна спілка журналістів вимагала понад 2 роки - з моменту перших роковин по убивству Павла Шеремета.

Шкода, що тут немає Президента Зеленського. Сподіваюсь, він почує наш голос і нашу вимогу: зупиніть безкарність, захистіть журналістів.

Що ми пропонуємо?

Публічні парламентські слухання з питань безпеки журналістів та свободи слова мають стати щорічними. На них мають публічно заслуховуватися звіти слідства про розслідування злочинів проти журналістів.

В МВС, Генпрокуратурі та інших правоохоронних органах мають з’явитися повноважні особи, які несуть персональну відповідальність за розслідування справ по злочинах проти журналістів, належне доведення їх до суду.

А судова гілка влади має перестати бути "останнім бар’єром", де остаточно розбиваються сподівання на справедливі покарання кривдників журналістів.

Невелика частина побитих колег сьогодні у залі. Тут і Олена Нечипуренко, яка надихалася газом, коли був напад зі стріляниною на Херсонський прес-клуб. Тут і Сергій Гузь, чию машину спалили у Кам*янському Дніпропетровської області. І Анна Черненко з Харкова – її телеоператора Вадима Макарюка забили під час зйомки до реанімації. І відома фронтова журналістка Наталія Нагорна, на її знімальну групу напали у відрядженні на сході України. І Михайло Ткач з програми СХЕМИ, брутальний напад на нього і оператора Бориса Троценка офіцерами Державної служби охорони є, на жаль, нападом "без складу криміналу"… Відчуйте їхній біль та їхній відчай…

Захистіть українського журналіста - захистіть себе, своє майбутнє, свою державу, нашу державу - Україну.

Ось тоді суспільство справді отримає сигнал - якщо журналіста атакувати, винний буде покараний незалежно від заслуг і посад!

І українці перестануть боятися відпускати дітей вчитися на журналістів.

Слава українським журналістам! Зупиніть безкарність!", - підсумував свій виступ Томіленко.