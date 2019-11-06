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06 листопада 2019, середа, 12:24 6
Спорт 2019-11-06T12:29:07+02:00
Українські Новини
Росію можуть не пустити на Олімпійські ігри 2020 року

Росію можуть не пустити на Олімпійські ігри 2020 року

WADA, Росія, допінг, Токіо, Олімпіада-2020
Неофіційний логотип Олімпіади 2020. Фото: Instagram/daren_newman
Неофіційний логотип Олімпіади 2020. Фото: Instagram/daren_newman

Німецький журналіст і автор, який отримав Оскар за серію документальних фільмів про допінгу в російському спорті Хайо Зеппельт заявив, 9 грудня Росію можуть відсторонити від участі в Олімпійських іграх в 2020 році.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Засідання комітету WADA відповідності з приводу передбачуваних маніпуляцій з даними Московської лабораторії і статусу відповідності Російського антидопінгового агентства заплановано на 17 листопада. Позачергове засідання виконкому WADA, на якому повинні обговорюватися підсумкові наслідки для Росії, відбудеться 9 грудня в Парижі або Лондоні", - написав Зеппельт.

Журналіст з посиланням на джерело в WADA (Всесвітнє антидопінгове агентство) повідомив, що російська сторона не змогла відповісти на всі питання про невідповідність в даних московської антидопінгової лабораторії.

Як повідомляли Українські Новини, на чемпіонаті світу з біатлону 10 російських біатлоністів в Австрії запідозрили у вживанні допінгу. Також в 2018 році CAS дискваліфікував бобслеїстку з Росії через допінг.

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