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  • "Роттердам+" дозволив зберегти стабільні тарифи на електроенергію для населення, - Котко
06 листопада 2019, середа, 11:21 371
Економіка 2019-11-06T12:30:02+02:00
Українські Новини
"Роттердам+" дозволив зберегти стабільні тарифи на електроенергію для населення, - Котко

"Роттердам+" дозволив зберегти стабільні тарифи на електроенергію для населення, - Котко

НКРЕКП, Роттердам+, Оксана Кривенко, Ігор Коломойський, Василь Котко, Вовк Дмитро

Запровадження формули "Роттердам+" дозволило зберегти стабільними тарифи на електроенергію для населення, але вони зросли для великих промислових підприємств, що викликало невдоволення їх власників. Про це заявив голова "Першої енергетичної асоціації України" Василь Котко в ефірі 112 каналу.

Експерт наголосив, що за формулою "Роттердам+" встановлювались ціни на  електроенергію для промислових споживачів, тарифи для населення залишались стабільними.

"Розумієте, будь-яке рішення в царині економіки, завжди для когось є якась вигода додаткова, для когось є якісь втрати. Що стосується людей взагалі, домогосподарств, то у нас тарифи вже багато років, можна сказати, заморожені, і це ніяк на людях не відбивається", - сказав Котко.

Він зазначив, що "Роттердам+" негативно сприйняли власники великих споживачів електроенергії, оскільки це знизило їх прибутки.

"Невдоволені цією формулою були великі споживачі електроенергії. Це перш за все металурги, звичайно, особливо феросплавні підприємства, де 50% в собівартості електроенергії", - пояснив Котко.

Голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Оксана Кривенко заявляла раніше, що формула "Роттердам+" дозволила українцям заощадити до 40 млрд грн, оскільки стримувала зростання тарифів на електроенергію для населення.

Екс-голова НКРЕКП Дмитро Вовк вважає, що бізнесмен Ігор Коломойський за період дії прозорого ціноутворення на електроенергію втратив значну частину прибутку від енергоємних феросплавних підприємств, тому тепер мститься шляхом тиску через НАБУ і САП тим, хто ввів в дію формулу "Роттердам+".

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