Через спробу встановлення фіксованої маржі на продаж сигарет держбюджет зазнає мільярдних збитків, - ЗМІ

Зростає недовиконання доходів держбюджету по тютюновому акцизу. Через так звану "поправку Холодова" компанії-виробники вже відкликали акцизні марки на 855 мільйонів гривень, інформує портал unian.net.

Хоча законопроект №1049 із поправкою №8, яка закріплює фіксовану маржу для оптового (7%) та роздрібного (13%) продажу тютюнових виробів, ще не підписано головою Верховної Ради та президентом, але він вже завдав значних збитків державному бюджету. За даними Держказначейства, за останній місяць різко – на 1 мільярд гривень – зросло недовиконання державного бюджету по тютюновому акцизу.

При плані у 40,83 мільярда гривень з початку року зібрано лише 30,38 мільярда гривень. Тобто загальне недовиконання держбюджету по тютюновому акцизу з початку року вже перевищило 10 мільярдів гривень. Крім того, окремі виробники через згадану поправку почали зупиняти виробництво тютюнових виробів і відкликати раніше замовлені обсяги акцизних марок.

Так, через так звану "поправку Холодова" British American Tobacco вже зупинила виробництво сигарет на заводі в Прилуках, відкликала 25 мільйонів попередньо замовлених акцизних марок на суму більш як 505 мільйонів гривень.

Компанія Japan Tobacco International відкликала приблизно 16 мільйонів акцизних марок на загальну суму 350 мільйонів гривень.

Нагадаємо, обидві компанії входять до переліку ТОП-10 найбільших платників податків України. Ситуація зі сплатою тютюнового акцизу погіршилася настільки, що Державна податкова служба України звернулась до тютюнових компаній з проханням про сплату акцизу раніше, ніж це передбачено податковим законодавством.

23 жовтня прем’єр-міністр України Олексій Гончарук вже провів зустріч із представниками 4 найбільших виробників тютюнових виробів в Україні, протягом якої було обговорено потенційний негативний вплив зазначеної поправки у разі підписання президентом законопроекту №1049. Після зустрічі прем’єр-міністр заявив, що компроміс в цьому питанні було знайдено: "Ми знайшли рішення, яке, як ми сподіваємось, буде реалізовано".

Утім, хоча вже минув місяць після прийняття скандального законопроекту, жодного прогресу у вирішенні даної кризи немає. Втрати держбюджету через погіршення ситуації на тютюновому ринку продовжують зростати.

Нещодавно Президент України заявив про особисту готовність захищати інвестиції та анонсував понад 70 законопроектів на захист іноземних інвестицій. Утім, компанії, які входять до переліку найбільших іноземних інвесторів України, продовжують зупиняти виробництво через негативний вплив лобістських законодавчих ініціатив.