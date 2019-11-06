Через вандалів у Києві скасували 9 рейсів ранкових електричок

У Києві скасовано кілька ранкових рейсів столичних електричок. Про це повідомляється на сайті компанії "Київпастранс", скасування сталася через актів вандалізму.

"В ранковий час внаслідок актів вандалізму скасовані такі рейси міської електрички: 7302, 7311/12, 7321, 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421", - йдеться в повідомленні.

Це вже не перший випадок вандалізму в електричках країни.

Як повідомляли Українські Новини, 31 липня невідомі закидали камінням і розмалювали міську електричку в Києві.

В результаті інциденту 1 пасажир був госпіталізований.

Після в Києві зловили хуліганів, які влітку тормознули електричку і закидали пасажирів камінням.

Також раніше повідомлялося про те, що в Днипре вандали знищили новий вагон в електричці.

І раніше ще хулігани закидали камінням пасажирський поїзд "Івано-Франківськ-Миколаїв" в Житомирській області.