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  • Через вандалів у Києві скасували 9 рейсів ранкових електричок
06 листопада 2019, середа, 10:09 29
Події 2019-11-06T12:30:03+02:00
Українські Новини
Через вандалів у Києві скасували 9 рейсів ранкових електричок

Через вандалів у Києві скасували 9 рейсів ранкових електричок

Безпека пасажирів, Міська електричка
Міська електричка. Фото: bigkiev.com.u
Міська електричка. Фото: bigkiev.com.u

У Києві скасовано кілька ранкових рейсів столичних електричок. Про це повідомляється на сайті компанії "Київпастранс", скасування сталася через актів вандалізму.

"В ранковий час внаслідок актів вандалізму скасовані такі рейси міської електрички: 7302, 7311/12, 7321, 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421", - йдеться в повідомленні.

Це вже не перший випадок вандалізму в електричках країни.

Як повідомляли Українські Новини, 31 липня невідомі закидали камінням і розмалювали міську електричку в Києві.

В результаті інциденту 1 пасажир був госпіталізований.

Після в Києві зловили хуліганів, які влітку тормознули електричку і закидали пасажирів камінням.

Також раніше повідомлялося про те, що в Днипре вандали знищили новий вагон в електричці.

І раніше ще хулігани закидали камінням пасажирський поїзд "Івано-Франківськ-Миколаїв" в Житомирській області.

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