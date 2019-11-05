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05 листопада 2019, вівторок, 21:36 6
Америка 2019-11-05T22:00:29+02:00
Українські Новини
Приватний радник Трампа веде переговори про купівлю "Мотор Січ", - ЗМІ

Приватний радник Трампа веде переговори про купівлю "Мотор Січ", - ЗМІ

США, Мотор Січ, Ерік Прінс
Мотор Січ. Фото: avianews.com
Мотор Січ. Фото: avianews.com

Неофіційний радник президента США Дональда Трампа і приватний підрядник з питань безпеки Ерік Прінс веде переговори про придбання компанії "Мотор Січ". Про це повідомляє Wall Street Journal.

Також повідомляється, що Сполучені Штати Америки намагаються перешкодити купівлі "Мотор Січі" групою китайських компаній.

В кінці вересня тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор і радник Міноборони США по Україні Дональд Уінтер відвідали завод, який знаходиться в Запоріжжі.

Також WSJ з посиланням на дані ДПС України повідомляє, що з 2014 року засновник приватної військової компанії Blackwater Ерік Прінс приїжджав в Україну як мінімум дев'ять разів. Підрядник висловив зацікавленість в покупці підприємства, якщо компанія залишиться зареєстрованою в Україні і він отримає список клієнтів "Мотор Січі".

Ерік Прінс – американський бізнесмен, засновник державної служби безпеки Blackwater, нині відомої як Academi. В даний час Прінс очолює приватну інвестиційну компанію Frontier Group.

Нагадаємо, компанії Skyrizon і Xinwei Group спільно з ГК "Укроборонпром" подали на узгодження до Антимонопольного комітету України заяву на концентрацію більше 50% акцій "Мотор Січ" для китайської сторони та більш 25% для держави Україна. Після дозволу АМКУ 25% акцій приватного підприємства "Мотор Січ" має перейти у власність держави Україна згідно з підписаним договором дарування від китайської сторони. Також інвестор прийняв на себе низку зобов'язань, що гарантують запорізькому підприємству стабільний рівень зарплат і достатня кількість замовлень, що дозволить підприємству працювати з прибутком.

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