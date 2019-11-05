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05 листопада 2019, вівторок, 19:08 8
Президент 2019-11-05T20:00:02+02:00
Українські Новини
Зеленський запропонував створити військову поліцію

Зеленський запропонував створити військову поліцію

Володимир Зеленський, Поліція
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

В Україні необхідно створити військову поліцію і до кінця року розробити концепцію об'єднаного реєстру ветеранів, вважає президент Володимир Зеленський. Про це він сказав на зустрічі з керівництвом Верховної Ради у вівторок, 5 листопада.

Під час зустрічі президент поставив низку завдань у сфері оборони і безпеки України.

Зокрема, міністр оборони Андрій Загороднюк до 31 грудня повинен впровадити нову об'єднану систему керівництва і управління силами оборони, яка буде відповідати стандартам НАТО. Крім того, в структурі Міноборони має бути створено сучасний ефективний правоохоронний орган - Військова поліція.

Також президент вважає за необхідне, щоб до кінця року Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб створило концепцію об'єднаного реєстру ветеранів та розробило проект технічного завдання платформи Е-ветеран.

Крім того, Зеленський поставив завдання міністру внутрішніх справ Арсену Авакову до кінця року вдосконалити процедури видачі посвідчень водія, а також спростити процедури акредитації закладів, що здійснюють підготовку та підвищення кваліфікації водіїв.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський створив Комісію з питань правової реформи.

Раніше Зеленський прийняв рапорт Авакова і командувачів ВСУ.

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