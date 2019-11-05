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  • В "Укренерго" визнали, що відключають українські електростанції через російський імпорт
05 листопада 2019, вівторок, 19:39 184
Економіка 2019-11-05T19:44:08+02:00
Українські Новини
В "Укренерго" визнали, що відключають українські електростанції через російський імпорт

В "Укренерго" визнали, що відключають українські електростанції через російський імпорт

Електроенергія, Укренерго, Імпорт електроенергії, Микита Вишневський
Укренерго. Фото: glavcom.ua
Укренерго. Фото: glavcom.ua

Керівник департаменту розвитку ринку електроенергії Національної енергетичної компанії "Укренерго" Микита Вишневський заявив, що компанія відключає українські електростанції через імпорт електроенергії з Російської Федерації (РФ), оскільки не може обмежити цей імпорт.

Про це повідомило інтернет-видання "Главком".

"Відсутність можливості з точки зору законодавства обмеження імпорту у тих державних контрактах, які діють. Це договір про паралельну роботу та це ті контракти, які є", - повідомив Вишневський.

І підкреслив, що для отримання можливості обмежувати імпорт електроенергії необхідно внести відповідні зміни до законодавства.

Раніше експерт Українського інституту майбутнього Андріан Прокип на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив, що в ніч на 5 листопада відбулися рекордні поставки електроенергії в об'єднану енергосистему України з Білорусі та Росії, склали 1,216 МВт. При цьому вперше обмежили включення потужностей відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада України ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", який дозволив закуповувати українським споживачам імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами автора відповідної поправки народного депутата Андрія Геруса (фракція "Слуга народу"), імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі.

Але з 1 жовтня розпочалося постачання електроенергії з Росії в режимі імпорту. Імпорт здійснюється компанією "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують з бізнесменом Ігорем Коломойським. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з РФ зріс майже в 2 рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень в 3 рази - до 12 млн кВт-год/добу.

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