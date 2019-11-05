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05 листопада 2019, вівторок, 19:11 16
Верховна Рада і партії 2019-11-05T19:16:09+02:00
Українські Новини
Бойко в Кременчуці розповів, що досягти миру без компромісів неможливо

Бойко в Кременчуці розповів, що досягти миру без компромісів неможливо

Донбас, Збройний конфлікт, Опозиційна платформа - За життя, Юрій Бойко, ОПЗЖ
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко під час зустрічі з партійним активом в Кременчуці Полтавської області заявив, що досягти миру на Донбасі без компромісів неможливо.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

"Чим ближче до лінії фронту, чим частіше люди задають питання про розведення військ і відновлення миру. Якщо на мирній території люди більше запитують про пенсії, зарплати, тарифи, то там, де стріляють, питання миру стоїть на першому місці. Люди розуміють: коли війська розведені, шансів, що почнуть стріляти, менше. У селищі Стахановець біля Золотого 500 людей, 2 медсестри, в школі залишилося 15 дітей, автобус не ходить, село відрізане від світу, ще й стріляють. Звичайно, люди хочуть, щоб це все якомога швидше закінчилося", – сказав опозиційний політик.

Він також додав, що питання відновлення світу неможливий без компромісів — і політики повинні чесно сказати про це людям.

"Такий складний і затяжний конфлікт без компромісу вирішити неможливо. Але робити це треба, тому що, якщо в країні йде війна, у неї немає майбутнього, не буде ніяких інвестицій і поліпшень не передбачається. Ми зустрічалися з міністром оборони, я запитав, коли наступне розведення по Петрівському, він відповів, що зараз проходить підготовка, дати поки що немає, але я сподіваюся, що процес пішов, і він буде тривати. А ті гарячі голови, які говорять: "давайте поставимо паркан і забудемо цю територію", я хочу подивитися на Президента, який добровільно відмовиться від територій своєї країни", – підкреслив Юрій Бойко.

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