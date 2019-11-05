На админгранице з окупованим Кримом закриють КПВВ

Державна прикордонна служба вирішила закрити контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Каланчак" на адміністративному кордоні з аннексированным Росією Кримом 7-15 листопада.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держприкордонслужби, передають Українські Новини.

"З 7 по 15 листопада в КПВВ "Каланчак" не буде здійснюватися пропуск громадян. Контрольні пункти "Чаплинка" і "Чонгар" продовжують працювати в штатному режимі", - сказано в ньому.

Наголошується, що пункт пропуску закритий для проведення представниками "Укрзалізниці" будівельних робіт підвищеної небезпеки при реконструкції контрольних пунктів на адміністративному кордоні з Кримом.

У зв'язку з вищевикладеним, в період з 7 по 15 листопада в контрольному пункті "Каланчак" зупиняється здійснення оформлення всіх громадян.

Як повідомляли Українські Новини, Державне підприємство "Укртрансавтосервис" передумав купувати послуги по будівництву тимчасових пунктів пропуску "Чонгар" і "Каланчак" на адміністративному кордоні з Кримом на загальну суму 188,294 млн гривень.

Також раніше в СЦКК заявляли, що окупанти на Донбасі створюють штучні черги на блокпостах.