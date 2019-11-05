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05 листопада 2019, вівторок, 18:08 11
Суспільство 2019-11-05T18:20:14+02:00
Українські Новини
На админгранице з окупованим Кримом закриють КПВВ

На админгранице з окупованим Кримом закриють КПВВ

анексія Криму, КПВВ Каланчак

Державна прикордонна служба вирішила закрити контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Каланчак" на адміністративному кордоні з аннексированным Росією Кримом 7-15 листопада.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держприкордонслужби, передають Українські Новини.

"З 7 по 15 листопада в КПВВ "Каланчак" не буде здійснюватися пропуск громадян. Контрольні пункти "Чаплинка" і "Чонгар" продовжують працювати в штатному режимі", - сказано в ньому.

Наголошується, що пункт пропуску закритий для проведення представниками "Укрзалізниці" будівельних робіт підвищеної небезпеки при реконструкції контрольних пунктів на адміністративному кордоні з Кримом.

У зв'язку з вищевикладеним, в період з 7 по 15 листопада в контрольному пункті "Каланчак" зупиняється здійснення оформлення всіх громадян.

Як повідомляли Українські Новини, Державне підприємство "Укртрансавтосервис" передумав купувати послуги по будівництву тимчасових пунктів пропуску "Чонгар" і "Каланчак" на адміністративному кордоні з Кримом на загальну суму 188,294 млн гривень.

Також раніше в СЦКК заявляли, що окупанти на Донбасі створюють штучні черги на блокпостах.

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