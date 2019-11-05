Україна імпортувала рекордний обсяг електроенергії з Росії і Білорусі, - Прокіп

У ніч на 5 листопада відбулися рекордні поставки електроенергії в об'єднану енергосистему України з Білорусі та Росії, які склали 1,216 МВт. Про це повідомив експерт Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп на своїй сторінці в Facebook.

"Крім того, що цієї ночі вперше обмежили включення потужностей ВДЕ, у нас походу ще й по імпорту рекорд був", - написав Прокіп і привів графік сальдо перетоків між енергосистемою України та енергосистемами суміжних країн.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", який дозволив закуповувати українським споживачам імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Але з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. За даними джерела на ринку, імпорт здійснюється компанією "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують з Ігорем Коломойським. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень в 3 рази - до 12 млн кВт-год/добу.