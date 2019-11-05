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  • Конкурс на Дніпропетровщині покаже справжні мотиви Нацради при позбавленні ефіру телеканалу "112"
05 листопада 2019, вівторок, 17:06 151
ЗМІ 2019-11-05T19:00:03+02:00
Українські Новини
Конкурс на Дніпропетровщині покаже справжні мотиви Нацради при позбавленні ефіру телеканалу "112"

Конкурс на Дніпропетровщині покаже справжні мотиви Нацради при позбавленні ефіру телеканалу "112"

Телеканал 112, 112 Україна, нацрада з телебачення, Регіональні телеканали, Андрій Соломаха
Телеканал
Телеканал "112 Украина". Фото: 112.ua

7 листопада 2019 року Національна рада з питань телебачення та радіомовлення повинна оголосити переможців у конкурсі серед регіональних телеканалів Дніпропетровщини на право транслювати свої програми.

Про це у своєму блозі повідомив експерт у сфері телерадіомовлення Андрій Соломаха.

Наприкінці вересня Нацрада відмовила мовникам у продовженні 5 регіональних ефірних цифрових ліцензій та в такий спосіб вивела телеканал "112 Україна" із мережі "Т2". Регулятор мотивував своє рішення тим, що компанії ретранслювали загальнонаціональний контент "112 Україна" без переоформлення своїх програмних концепцій. Нацрада в такий спосіб запровадила нові правила гри в індустрії та вказала, що частоти виділялися саме під регіональне мовлення, а не  національне.

Чи продовжить Нацрада ліцензії місцевим каналам які транслювали "112 Україна", чи виставить їх на конкурс у всіх городах окремо - не відомо, але вже на на сьогодні регулятор проводить конкурс на частоти в DVB-T2 в багатьох містах. Так на 5 "вакантних" місць в Дніпрі готові претендують 10 регіональних телекомпаній. За право транслювати свій контент будуть змагатися телеканал бізнесмена Ігоря Коломойського, канали, що пов’язують із оточенням колишнього Президента Петра Порошенка, нинішнього міського голови Дніпра Бориса Філатова, місцевих підприємців та бізнесменів.

Є серед претендентів і нові канали, що не розпочали своє мовлення та були створені суто під конкурс. Головна умова, щоб контент був регіональним, а серед претендентів багато каналів-ретрансляторів національного контенту. І тут виникає питання, чи принциповими будуть члени Національної Ради і цей раз, як у випадку з телеканалом "112 Україна", чи ліцензії будуть надані все-таки мовникам для транслювання національного ефіру. Вочевидь, це може свідчитиме про безпідставні звинувачення у не переоформленні програмних концепцій та штучний конфлікт навколо каналу.

За результатами моніторингу простору ефірного телебачення та радіомовлення в Україні ukrtvr.org, до наповнення більшості компаній є певні зауваження. Однак, які з них будуть для національного регулятора найбільш вагомим, покажуть результати конкурсу.

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