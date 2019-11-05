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05 листопада 2019, вівторок, 16:50 22
Судова влада 2019-11-05T22:10:39+02:00
Українські Новини
Суд закрив справу про арешт Гостинного двору

Суд закрив справу про арешт Гостинного двору

Київський апеляційний суд закрив справу щодо накладення арешту на будівлю Гостинного двору.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

Суд постановив закрити справу у зв'язку з тим, що прокурор відмовився від своєї апеляційної скарги.

Директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк повідомив, що тепер потрібно передати будівлю Гостинного двору у комунальну власність з метою його реставрації.

Нинішню будівлю Гостинного двору було побудовано в 1982 році до святкування 1500-річчя Києва. Від оригінальної будівлі 1809 роки залишився лише фундамент. Було добудовано 2 поверх і будівля прийняла вигляд, який був запланований ще першим проектом.

У 2011 році Кабінет Міністрів вивів Гостинного двору з Державного реєстру пам'ятників архітектури.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні суд відмовився арештовувати Гостинний двір на прохання ГПУ.

У лютому 2018 Апеляційний суд повернув у власність держави Гостинний двір в Києві.

Раніше Гостинний двір обіцяли перетворити в "перлину" Подолу.
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