Суд закрив справу про арешт Гостинного двору

Київський апеляційний суд закрив справу щодо накладення арешту на будівлю Гостинного двору.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

Суд постановив закрити справу у зв'язку з тим, що прокурор відмовився від своєї апеляційної скарги.

Директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк повідомив, що тепер потрібно передати будівлю Гостинного двору у комунальну власність з метою його реставрації.

Нинішню будівлю Гостинного двору було побудовано в 1982 році до святкування 1500-річчя Києва. Від оригінальної будівлі 1809 роки залишився лише фундамент. Було добудовано 2 поверх і будівля прийняла вигляд, який був запланований ще першим проектом.

У 2011 році Кабінет Міністрів вивів Гостинного двору з Державного реєстру пам'ятників архітектури.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні суд відмовився арештовувати Гостинний двір на прохання ГПУ.

У лютому 2018 Апеляційний суд повернув у власність держави Гостинний двір в Києві.

Раніше Гостинний двір обіцяли перетворити в "перлину" Подолу.