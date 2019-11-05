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  • Для створення корисних для міста об'єктів необхідно залучати до процесу його мешканців, - Андрій Вавриш
05 листопада 2019, вівторок, 16:42 357
Політика 2019-11-05T16:45:07+02:00
Українські Новини
Для створення корисних для міста об'єктів необхідно залучати до процесу його мешканців, - Андрій Вавриш

Для створення корисних для міста об'єктів необхідно залучати до процесу його мешканців, - Андрій Вавриш

Городян необхідно залучати в процес розвитку території, нарівні з девелопером і архітектором. Світ стає більш діджиталізованим і відкритим, і сьогодні девелопмент вже не може бути замкнутим процесом одній компанії – це екосистема партнерств з великою кількістю учасників. Про це нам розповів девелопер Андрій Вавриш.

Люди, які користуються територією до реалізації нового проекту, і ті, які будуть це робити у майбутньому – активні учасники цієї екосистеми, та на підставі цього повинні будуватися взаємовідносини між ними, девелопером та муніципалітетом, вважає Андрій Вавриш.

"Перед початком проектування об'єкта слід вивчити, як будинок або житловий комплекс вплине на вулицю, район, місто, чи буде комфортно в ньому жити і взаємодіяти з ним через рік чи десять років", – пояснює девелопер.

Такий підхід передбачає просторові дослідження – вивчення переваг, недоліків, потенціалу території, існуючих функцій та можливостей їх корекції у зв'язку із запитами жителів. Ще один важливий етап – консультації з професійною спільнотою і громадськістю. Все це дозволить створити стійкий об'єкт, вигідний в рівній мірі девелоперу, місту та жителям.
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