"Метінвест" модернізував листопрокатний стан "1700" на Маріупольському меткомбінаті

Група "Метінвест" модернізувала листопрокатний цех (ЛПЦ) "1700" на Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча (ММКІ, Маріуполь, Донецька область). 5 листопада генеральний директор групи Юрій Риженков запустив виробництво на оновленому агрегаті. Загальні інвестиції "Метінвесту" в проект склали близько 110 млн доларів.

Про це повідомив бізнес-портал uaprom.info.

Проведена реконструкція дозволяє розширити характеристики і поліпшити якість вироблених на заводі гарячекатаних рулонів. Зокрема, товщина готового листа буде становити від 1,2 до 8 мм, а вага рулону до 25 тис. тонн. Крім того, після модернізації ЛПЦ планова потужність виробництва зросла до 2,5 млн тонн цк рулонів на рік.

Масштабна реконструкція ЛПЦ "1700" стартувала в 2017 році та в 2018 році були завершені роботи по введенню в експлуатацію нагрівальної печі №1 й установка великовантажної пневматичної моталки. Завдяки цьому меткомбінат зміг випускати гарячекатані рулони масою до 16,5 тонн, гарячекатані травлені рулони без зварного шва масою до 15 тонн, а також холоднокатані рулони без зварного шва масою 14-14,5 тонн.

Далі було встановлено нове обладнання - проміжний перематувальний пристрій, рольганги, гідрозбиви, станини клітей, головні двигуни і редуктори.

"Це додатковий 1 млн тонн гарячекатаного рулону. Те, що раніше нам доводилося продавати у напівфабрикатах, у слябі, сьогодні це буде вже готовий продукт, це буде гарячекатаний рулон. Ми також очікуємо, що за якісними характеристиками ми вийдемо на рівень кращих світових стандартів, і ми зможемо відкривати для себе нові ринки та краще задовольняти потреби діючих клієнтів. У сукупності це має дати дуже серйозне поліпшення економіки комбінату ім. Ілліча", - зазначив Риженков.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році група "Метінвест" збільшила чистий прибуток на 93%, або на 571 млн доларів, до 1,19 млрд доларів у порівнянні з 2017 роком.