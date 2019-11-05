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05 листопада 2019, вівторок, 16:14 171
Бізнес 2019-11-05T16:20:24+02:00
Українські Новини
"Метінвест" модернізував листопрокатний стан "1700" на Маріупольському меткомбінаті

"Метінвест" модернізував листопрокатний стан "1700" на Маріупольському меткомбінаті

Метінвест, Модернізація, Маріупольський меткомбінат, Юрій Риженков, ММКІ
Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча (ММКІ). Фото: uaprom.info
Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча (ММКІ). Фото: uaprom.info

Група "Метінвест" модернізувала листопрокатний цех (ЛПЦ) "1700" на Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча (ММКІ, Маріуполь, Донецька область). 5 листопада генеральний директор групи Юрій Риженков запустив виробництво на оновленому агрегаті. Загальні інвестиції "Метінвесту" в проект склали близько 110 млн доларів.

Про це повідомив бізнес-портал uaprom.info.

Проведена реконструкція дозволяє розширити характеристики і поліпшити якість вироблених на заводі гарячекатаних рулонів. Зокрема, товщина готового листа буде становити від 1,2 до 8 мм, а вага рулону до 25 тис. тонн. Крім того, після модернізації ЛПЦ планова потужність виробництва зросла до 2,5 млн тонн цк рулонів на рік.

Масштабна реконструкція ЛПЦ "1700" стартувала в 2017 році та в 2018 році були завершені роботи по введенню в експлуатацію нагрівальної печі №1 й установка великовантажної пневматичної моталки. Завдяки цьому меткомбінат зміг випускати гарячекатані рулони масою до 16,5 тонн, гарячекатані травлені рулони без зварного шва масою до 15 тонн, а також холоднокатані рулони без зварного шва масою 14-14,5 тонн.

Далі було встановлено нове обладнання - проміжний перематувальний пристрій, рольганги, гідрозбиви, станини клітей, головні двигуни і редуктори.

"Це додатковий 1 млн тонн гарячекатаного рулону. Те, що раніше нам доводилося продавати у напівфабрикатах, у слябі, сьогодні це буде вже готовий продукт, це буде гарячекатаний рулон. Ми також очікуємо, що за якісними характеристиками ми вийдемо на рівень кращих світових стандартів, і ми зможемо відкривати для себе нові ринки та краще задовольняти потреби діючих клієнтів. У сукупності це має дати дуже серйозне поліпшення економіки комбінату ім. Ілліча", - зазначив Риженков.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році група "Метінвест" збільшила чистий прибуток на 93%, або на 571 млн доларів, до 1,19 млрд доларів у порівнянні з 2017 роком.

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