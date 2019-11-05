ДБР повідомило екс-голові правління Вектор Банку про підозру у привласненні 28 млн гривень, - Варченко

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило колишньому голові правління Вектор Банку (Київ) про підозру у привласненні 28 млн гривень.

Про це написала в соціальній мережі Facebook перший заступник директора ДБР Ольга Варченко, передають Українські Новини.

"Вчора оголосили про підозру екс-голови правління банку та кільком колишнім керівникам структурних підрозділів фінустанови, а сьогодні - екс-керівника одного з департаментів банку", - повідомила вона.

Згаданим топ-менеджерам банку інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.

Їх підозрюють у тому, що вони привласнили і незаконно вивели з фінустанови понад 28 млн гривень.

Слідство попередньо встановило, що, починаючи з 2015 року, посадові особи Вектор Банку виводили кошти з банку, застосовуючи злочинну схему.

Суть її полягала у здійсненні завідомо збиткових фінансових операцій - надання кредитів підконтрольним суб'єктам господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності.

Далі через укладання фіктивних договорів купівлі-продажу цінних паперів отримані від Вектор Банку кошти були перераховані на рахунки пов'язаних з банком суб'єктів підприємницької діяльності і в подальшому розподілені між учасниками злочинної схеми.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк 2 березня 2017 року визнав неплатоспроможним Вектор Банк.

21 березня НБУ вирішив ліквідувати Вектор Банк.