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05 листопада 2019, вівторок, 12:49 11
Силові структури 2019-11-05T12:49:01+02:00
Українські Новини
ДБР відкрило кримінальне провадження проти Горбатюка за крадіжку двох томів справи про розстріли силовиків на

ДБР відкрило кримінальне провадження проти Горбатюка за крадіжку двох томів справи про розстріли силовиків на Майдані

Евромайдан, Беркут, Слідство, Сергій Горбатюк, Портнов Андрій

Відомий юрист Андрій Портнов заявив, що екс-начальник департаменту спецрозслідування Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк перед звільненням незаконно вилучив два томи кримінального провадження, що стосуються розстрілів силовиків під час Євромайдану. Однак Портнов ці два томи виявив і подав заяву про вчинення злочину Горбатюком в Держбюро розслідувань.

Як стало відомо порталу strana.ua, ДБР вже відкрило за цією заявою кримінальне провадження.

"Друзі, інформую, що колишній начальник управління Майдану Генеральної прокуратури Горбатюк вкрав два томи оригіналів кримінального провадження, що стосуються розстрілів співробітників міліції під час так званої революції, - написав Портнов в своєму Telegram-каналі. - Вкрав і сховав разом з відеозаписами та оригіналами документів. Ми знайшли. Сьогодні обидва томи разом з дисками і моєю заявою про злочин передані в ДБР. Чекаємо процесуального рішення і докладного слідства, хто надоумив головного слідчого Майдану втратити докази массових вбивств співробітників міліції. Не перемикайтеся. Скоро будемо надягати цю кримінальну справу на голову".

ЗМІ опублікували фото знайдених Портновим двох томів справи по розстрілам міліціонерів на Майдані.

За даними репортерів, кримінальне провадження вже зареєстровано Держбюро розслідувань в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. ЗМІ опублікували витяг з реєстру.

Справу відкрито за статтею 367 частина перша Кримінального кодексу (службова недбалість).

За даними журналістів, в знайдених Портновим матеріалах справи міститься серйозна доказова база (зокрема великий масив відеоматеріалів) по злочинах, які були вчинені щодо співробітників правоохоронних органів з боку активістів Майдану 20 лютого 2014 року.

В цей день, нагадаємо, в районі Майдану були поранені й убиті десятки співробітників "Беркута" і бійців Внутрішній військ.

Зазначається, що в останні 5 років розслідування справи щодо вбивств силовиків на Майдані фактично не ведеться. Як вважають джерела репортерів в правоохоронних органах, нові матеріали можуть допомогти активізувати слідство, якщо на те буде політична воля.

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