16.11.19 10:00-12:00 Онлайн-консультація провідних фахівців LISOD

16 листопада 2019 року, з 10:00-12:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" у прямому ефірі провідні фахівці ізраїльської Лікарні онкології проведуть безкоштовну онлайн-консультацію.

Хто проведе онлайн-консультацію?

Моше Міттельман, професор, керівник онкогематологічного напрямку в LISOD, онкогематолог, президент Ізраїльського суспільства гематології та трансфузіології, провідний гематолог Медичного центру ім. Сураські (Лікарні Іхілов, Тель-Авів, Ізраїль).

Цей клініцист і дослідник, майже 40 років присвятив лікуванню онкогематологічних захворювань. У цьому напрямку — він один з кращих у світовій медицині! Професор знає все про лікування онкогематологічних патологій і може допомогти рекомендаціями навіть у складних клінічних випадках. Множинна мієлома, хронічний лімфолейкоз, хронічний мієлолейкоз, мієлодиспластичний синдром, лімфоми — в лікуванні цих захворювань професор Міттельману немає рівних.

Андрій Саулов, постійний учасник проекту, клінічний онколог, хіміотерапевт високого класу, онкогематолог, пройшов підготовку в кращих клініках Ізраїлю, спеціаліст з лікування всіх видів раку, знає всі сучасні протоколи, успішно застосовує таргетну та імунотерапію, щоб кожен пацієнт отримав шанс на одужання і продовження життя.

Ми приймаємо ваші запитання вже зараз!

Надсилайте їх за адресою: help1@lisod.ua з позначкою "запитання для онлайн-консультації".

Також їх можна буде задати під час прямого ефіру.

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal