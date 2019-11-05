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  • Запровадження "Роттердам+" допомогло вижити державним шахтам, - Котко
05 листопада 2019, вівторок, 12:27 325
Економіка 2019-11-05T12:30:40+02:00
Українські Новини
Запровадження "Роттердам+" допомогло вижити державним шахтам, - Котко

Запровадження "Роттердам+" допомогло вижити державним шахтам, - Котко

Роттердам+, Василь Котко

Введення формули "Роттердам+" дозволило встановити справедливу ціну на вугілля і державні шахти отримали додаткові кошти, що допомогло їм вижити. Про це заявив голова "Першої енергетичної асоціації України" Василь Котко в ефірі 112 каналу.


Експерт нагадав, що до запровадження формули "Роттердам+" ціни на вугілля встановлювались в ручному режимі та були занижені. Відповідно ціни на електроенергію також визначались суб’єктивно, що давало можливість великим споживачам струму отримувати пільгову ціну. За таких умов, вугільний сектор працював в умовах цінової дискримінації, а для виживання державних шахт потрібно було збільшувати дотації з бюджету.

"До цієї формули у нас враховувалася ціна на вугілля занижена. Відповідно зменшувалися тарифи на електроенергію. Це вигідно було споживачам, особливо тим, які споживають великий обсяг електроенергії. Але ж одночасно, якщо у нас ціна занижувалася на вугілля, то для державних шахт треба було збільшувати дотацію, щоб вони просто не вмерли", - сказав Котко.

Він підкреслив, що собівартість видобутку вугілля на державних шахтах дуже висока, і в разі низьких цін на вугілля держава змушена збільшувати дотації з бюджету.

"Якщо візьмемо, наприклад, сьогоднішній день. "Роттердам+", зараз ціни на світових ринках пішли вниз, десь 1650 гривень. 2500 гривень у нас для державних шахт. І 4500 у них собівартість. Значить, сьогодні різниця між 4500 і 2500 – це те, що дотується з бюджету. Уявіть собі, як було не 2500, а раніше занижалася ціна, вона була й 1000, і т.ін. Тобто, зростали дотації. А дотації за чий рахунок зростають? Це бюджет. А бюджет – це чиї гроші? Це наші гроші", - пояснив Котко.

Нагадаємо, раніше голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомляв, що державні шахти з моменту прийняття формули "Роттердам+" отримали додатково понад 10 млрд. гривень.

Голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков зазначав, що введення формули "Роттердам+" дозволило забути про віялові відключення електроенергії в країні та ручне регулювання цін на вугілля та електроенергію.

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