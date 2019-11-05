Арахамію підозрюють в лобіюванні азартного бізнесу в інтересах росіян, - ЗМІ

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія просуває інтереси власників букмекерських контор, які ведуть бізнес в Росії та ДНР/ЛНР. Про це йдеться в журналістському розслідуванні сайту Апостроф.

Журналісти дізналися, що голова фракції президентської партії включив до складу робочої групи зі створення закону про легалізацію грального бізнесу росіян і представників компаній, що працюють на території Росії та окупованих нею територій.

"Над проектом почали працювати три місяці тому, створивши на базі профільного комітету з питань фінансів, податкової та митної політики робочу групу. Першу скрипку в ній грав чомусь не голова комітету Данило Гетманцев, а російський бізнесмен з латиськими паспортом Борис Баум", - говориться в розслідуванні.

Баума називають представником одного з лідерів "лужниковського" угрупування росіянина Олександра Бабакова, якого пов’язують із рейдерськими захопленнями київських готелів і встановленням контролю над низкою українських обленерго. Баум був одним із фігурантів скандалу з Panama Papers. За даними журналістів, він володіє офшорним казино First National Lotteri Ltd.

Також серед лобістів законопроекту вказують власника компанії "Фаворит" Андрія Матюху і власника компанії "Парі-Матч" Едуарда Швіндлєрмана, які активно розвивають гральний бізнес в Росії, Білорусі, Молдові та на тимчасово непідконтрольних територіях в Криму і Донбасі.

У 2016 році СБУ провело обшуки в філіалах неназваної букмекерської контори по підозрі в організації нелегального бізнесу та фінансуванні терористичної діяльності на Сході України.

Журналісти наводили докази, що обшуки проходили в приміщеннях компанії "Фаворит".

У 2015 році Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти компанії "Парі- Матч" за підозрою у відмиванні та виведенні у Росію коштів в особливо великих розмірах.

В коментарі українським ЗМІ голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що до написання законопроекту про легалізацію грального бізнесу залучений Борис Баум і представники від грального бізнесу. Половина з них, за словами Арахамії, люди з кримінального світу, з якими неприємно зустрічатись.

"Арахамія не приховує, що робоча група стала компромісом: "неприємні люди" дали своїх представників, і вони разом розробили новий закон. Арахамія особисто ввів у робочу групу свого друга Андрія Астапова, чия юридична компанія Eterna Law за сумісництвом консультує "Парі-Матч", - пише Апостроф.

Раніше українські ЗМІ вже називали голову фракції "Слуга Народу" та представників російського криміналу лобістами законопроекту про регулювання азартних ігор в нинішньому вигляді.