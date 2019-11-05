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  • Арахамію підозрюють в лобіюванні азартного бізнесу в інтересах росіян, - ЗМІ
05 листопада 2019, вівторок, 12:17 369 Інфографіка
Політика 2019-11-05T12:19:51+02:00
Українські Новини
Арахамію підозрюють в лобіюванні азартного бізнесу в інтересах росіян, - ЗМІ

Арахамію підозрюють в лобіюванні азартного бізнесу в інтересах росіян, - ЗМІ

Слуга народу, Давид Арахамія, гральний бізнес, Данило Гетманцев, Борис Баум, Бабаков Олександр, First National Lotteri Ltd

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія просуває інтереси власників букмекерських контор, які ведуть бізнес в Росії та ДНР/ЛНР. Про це йдеться в журналістському розслідуванні сайту Апостроф.

Журналісти дізналися, що голова фракції президентської партії включив до складу робочої групи зі створення закону про легалізацію грального бізнесу росіян і представників компаній, що працюють на території Росії та окупованих нею територій.

"Над проектом почали працювати три місяці тому, створивши на базі профільного комітету з питань фінансів, податкової та митної політики робочу групу. Першу скрипку в ній грав чомусь не голова комітету Данило Гетманцев, а російський бізнесмен з латиськими паспортом Борис Баум", - говориться в розслідуванні.

Баума називають представником одного з лідерів "лужниковського" угрупування росіянина Олександра Бабакова, якого пов’язують із рейдерськими захопленнями київських готелів і встановленням контролю над низкою українських обленерго. Баум був одним із фігурантів скандалу з Panama Papers. За даними журналістів, він володіє офшорним казино First National Lotteri Ltd.

Також серед лобістів законопроекту вказують власника компанії "Фаворит" Андрія Матюху і власника компанії "Парі-Матч" Едуарда Швіндлєрмана, які активно розвивають гральний бізнес в Росії, Білорусі, Молдові та на тимчасово непідконтрольних територіях в Криму і Донбасі.

У 2016 році СБУ провело обшуки в філіалах неназваної букмекерської контори по підозрі в організації нелегального бізнесу та фінансуванні терористичної діяльності на Сході України.

Журналісти наводили докази, що обшуки проходили в приміщеннях компанії "Фаворит".

У 2015 році Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти компанії "Парі- Матч" за підозрою у відмиванні та виведенні у Росію коштів в особливо великих розмірах.

В коментарі українським ЗМІ голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що до написання законопроекту про легалізацію грального бізнесу залучений Борис Баум і представники від грального бізнесу. Половина з них, за словами Арахамії, люди з кримінального світу, з якими неприємно зустрічатись.

"Арахамія не приховує, що робоча група стала компромісом: "неприємні люди" дали своїх представників, і вони разом розробили новий закон. Арахамія особисто ввів у робочу групу свого друга Андрія Астапова, чия юридична компанія Eterna Law за сумісництвом консультує "Парі-Матч", - пише Апостроф.

Раніше українські ЗМІ вже називали голову фракції "Слуга Народу" та представників російського криміналу лобістами законопроекту про регулювання азартних ігор в нинішньому вигляді.

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