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05 листопада 2019, вівторок, 11:56 13
Космос 2019-11-05T13:15:04+02:00
Українські Новини
Зонд Voyager-2 вперше надіслав дані з-за меж Сонячної системи

Зонд Voyager-2 вперше надіслав дані з-за меж Сонячної системи

Voyager-1, Сонячна система, Voyager
Сонячна система. Фото: pixabay
Сонячна система. Фото: pixabay

Зонд Voyager-2 вперше надіслав дані з-за меж Сонячної системи. Про це повідомляє "ТһеБабель" з посиланням на "The Guardian".

Апарат NASA став другим в історії пристроєм, який вийшов за межі геліосфери. Незважаючи на те, що його запуск відбувся на місяць раніше, ніж Voyager-1, він вийшов у міжзоряний простір на сім років пізніше, зробивши і відправивши єдині фотографії Урану і Нептуна зблизька.

Тепер Voyager 2 надіслав найбільш детальні дані про межі Сонячної системи.


"Ми не знали, наскільки велика сонячна "бульбашка" (скупчення надзвичайно швидких заряджених частинок, які випромінює Сонце). І ми точно не думали, що космічний апарат може функціонувати достатньо довго, щоб долетіти до межі цієї бульбашки та вийти в міжзоряний простір", — сказав професор Ед Стоун з Каліфорнійського технологічного інституту, який працює на місію з дня запуску в 1977 році.

За інформацією видання, Voyager-2 дав новий погляд на природу меж геліосфери. Необхідні інструменти для прямих замірів властивостей плазми, яка утворюється на межі Сонячної системи, де температура різко падає, а щільність заряджених частинок збільшується, на борту Voyager-1 зламалися в 1980 році.

Вчені заявили, що Voyager-2 зафіксував значно тоншу межу геліосфери, ніж його попередник. Нові дані також дають певне розуміння форми геліосфери. Її край, на думку вчених, схожий на тупу кулю.

"З цього випливає, що геліосфера симетрична. Принаймні, у двох точках, де апарати Voyager перетнули її", — сказав Білл Курт з Університету Айови.

Поза межами геліосфери сигнал від Voyager-2 дістається до Землі за понад 16 годин. За прогнозами, запаси енергії двох апаратів Voyager, які живляться за рахунок постійного розкладання плутонію, в середині 2020-х опиняться на рівні нижчому від критичного. Але вони продовжуватимуть свій рух ще довго після того, як замовчать.

"Два Voyager переживуть Землю. Вони можуть перебувати на власних орбітах навколо галактики 5 млрд років або довше. І ймовірність того, що вони натраплять на що-небудь, майже дорівнює нулю", — заявив Курт.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році космічний апарат "Вояджер-2" вийшов за межі гелиосферы.

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