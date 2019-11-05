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  • Microsoft Японії зробив п'ятницю для співробітників вихідним днем: продуктивність помітно зросла
05 листопада 2019, вівторок, 11:24 10
Життя 2019-11-05T13:00:03+02:00
Українські Новини
Microsoft Японії зробив п'ятницю для співробітників вихідним днем: продуктивність помітно зросла

Microsoft Японії зробив п'ятницю для співробітників вихідним днем: продуктивність помітно зросла

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Microsoft. Фото: pixabay
Microsoft. Фото: pixabay

Чотириденний робочий тиждень підвищує продуктивність компанії - до такого висновку прийшли в японському філіалі корпорації Microsoft, коли дозволили співробітникам протягом місяця не працювати в п'ятницю. Про це повідомляє "BBC Україна".


У заяві компанії Microsoft Japan говориться, що кожну п'ятницю вона закривала свої офіси в рамках акції Work-Life Choice Summer Challenge 2019. При цьому постійним працівникам ці вихідні оплачували. Експеримент стосувався 90% працівників компанії. Їм заборонили проводити наради тривалістю більше 30 хвилин, рекомендували вирішувати усі робочі питання через месенджер, а не з допомогою особистих зустрічей. В результаті продуктивність, тобто кількість продажів на одного працівника зросла майже на 40%.

"Працюйте недовго, добре відпочивайте і добре навчайтесь. Людині потрібне середовище, яке дозволяє відчути своє призначення у житті і досягати кращих результатів на роботі. Я хочу, щоб співробітники прагнули до досягнення таких самих результатів, коли в них на 20% вільного часу", - сказав президент японського Microsoft Такуя Хірано.

У компанії говорять, що планують повторити експеримент вже найближчої зими. Додаткової відпустки працівникам в цей раз не будуть давати: їх будуть мотивувати не брати додаткові вихідні та "відпочивати розумно", йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше в Давосі закликали компанії масово переходити на 4-денний робочий тиждень.

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