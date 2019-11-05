"Роттердам+" встановлювала верхню межу ціни на вугілля, - Трохимець

Формула "Роттердам+" встановлювала обмеження верхньої ціни на вугілля, що не дозволяло спекулювати на цінах в умовах дефіциту палива в Україні. Про це заявив президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець в ефірі телеканалу "NewsOne".

Експерт нагадав, що внаслідок агресії Росії майже всі шахти, що добувають вугілля антрацитової групи, опинились на тимчасово окупованій РФ частині Донбасу. І в Україні виник гострий дефіцит вугілля цієї групи, в той час, як більшість ТЕС працювали саме на ньому.

"На антрацитовій групі вугілля працювали більшість теплових електростанцій в Україні тоді. Зразу стало не вистачати катастрофічно вугілля. І ми пам’ятаємо, що перші віялові відключення відбулися у нас якраз взимку 2014, кінець 2014-го, початок 2015 року. Це якраз наслідок того, що Україна не змогла накопичити необхідну кількість вугілля, всі електростанції, і приватні, і державні", - сказав Трохимець.

Він зазначив, що для подолання дефіциту палива в Україні, вугілля потрібно було імпортувати, проте існував ризик, що на нього встановлять спекулятивні ціни. Запровадження формули "Роттердам+", яка встановлювала верхню межу ціни на вугілля, дозволило нівелювати цей ризик.

"Щоб не дати отримати надприбутків, то потрібно було встановити якусь верхню межу, по якій це вугілля завозити в Україну. Тому що, грубо кажучи, скориставшись ситуацією дефіциту потужності в енергетичній системі України, можна було задирати ціну до небес будь-яку, і при цьому нікуди б ми не ділися, тому що довелося б купувати цю електричну енергію. Тоді було прийняте відповідне рішення НКРЕКП… І була застосована по суті формула, точніше підхід до ціноутворення, який працює в Європі. Це так званий формульний підхід, де бралася ціна вугілля на єдиній біржі в Європі плюс доставка в Україну. Тоді це була встановлена верхня межа для того, щоб цю верхню межу не перетинати", - пояснив Трохимець.

Експерт також наголосив, що не варто плутати ціну за формулою, яка була верхньою межею, з реальною ціною, за якою електрична енергія вироблялась і продавалась в ринок. На його думку, НАБУ, що розслідує справу щодо "Роттердам+", або заплуталось у формулах, або й не намагалось вести розслідування об’єктивно.

Нагадаємо, 24 березня 2017 року НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу "Роттердам +". 8 серпня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам по так званій справі "Роттердам +", жоден з них не був взятий під варту. Пізніше НАБУ зазначило, що не має претензій до індексу API2 в основних портах Західної Європи, як базового орієнтира для визначення ціни на вугілля в Україні за формулою "Роттердам +".

Екс-голова НКРЕКП Дмитро Вовк назвав справу "Роттердам+" помстою Коломойського шляхом використання неефективного, некомпетентного, незаконного тиску через НАБУ і САП. На його думку, такі дії олігарха спричинені тим, що в період дії прозорого ринкового ціноутворення він недоотримав прибуток від своїх феросплавних заводів, які мають велику енергоємність.