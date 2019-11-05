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  • Завдяки "Роттердам+" вдалось зменшити дотації держшахтам та зберегти бюджетні кошти, - адвокат
05 листопада 2019, вівторок, 10:19 366
Економіка 2019-11-05T10:19:01+02:00
Українські Новини
Завдяки "Роттердам+" вдалось зменшити дотації держшахтам та зберегти бюджетні кошти, - адвокат

Завдяки "Роттердам+" вдалось зменшити дотації держшахтам та зберегти бюджетні кошти, - адвокат

Енергетика, Роттердам+, Вугілля, Ірина Одинець, Дмитро Вовк, Волинець Михайло

Запровадження формули "Роттердам+" дозволило суттєво зменшити дотації державним шахтам та заощадити бюджетні кошти. Про це заявила адвокат Ірина Одинець в ефірі 112 каналу.

"Українська енергетична система, ні для кого не секрет, завжди була дотаційною. І якщо рівні дотації в 2013, 2014, 2015 році були плюс-мінус 2 мільярди доларів, то введення формули "Роттердам" дало можливість зменшити державні дотації на це. А державні дотації – це кошти брали з наших і ваших кишень. Тобто, суттєво були зменшені, майже до 200 мільйонів, тобто в 100 разів був зменшений рівень дотацій", - повідомила адвокат.

Нагадаємо, раніше лідер Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявляв, що введення формули "Роттердам+" дозволило подолати кризу в енергетиці, а державні шахти з моменту прийняття формули отримали додатково понад 10 млрд. грн.

Ексголова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк зазначав, що за час дії формули "Роттердам+" вдвічі збільшилися зарплати шахтарів.

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