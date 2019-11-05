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05 листопада 2019, вівторок, 10:07 8
Зовнішня політика 2019-11-05T11:00:03+02:00
Українські Новини
Британія ще три роки буде тренувати українських військових

Британія ще три роки буде тренувати українських військових

Донбас, ЗСУ, анексія Криму, військові навчання, Велика Британія
Солдати. Фото: Facebook/ Генеральний штаб ЗСУ
Солдати. Фото: Facebook/ Генеральний штаб ЗСУ

Велика Британія, яка в минулому році перекинула в українські порти нові британські військові кораблі, вирішила подовжити програму підготовки українських військових до березня 2023 року. Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес, передає прес-служба британського відомства.

Навчальна місія Orbital була запущена після анексії Криму Російською Федерацією. З початку навчання британський персонал підготував понад 17 500 військовослужбовців Збройних сил України.

"Мій недавній візит на Донбас прояснив не тільки втрати, які несуть підтримувані Росією сепаратисти, але і рішучість, яку продемонстрували українські збройні сили захисту своєї територіальної цілісності. Саме тому ми продовжуємо нашу навчальну місію в Україні ще на три роки – щоб ми могли навчати ще тисячі українських військових", - заявив Уоллес.

Як повідомляли "Українські Новини", у травні 2019 ракетний катер "Прилуки" ВМС України провів спільні тренування в акваторії Чорного моря з кораблем Echo Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

Нагадаємо, ще в минулому році Великобритания закликала Росію вивести війська з території України.

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