Британія ще три роки буде тренувати українських військових

Велика Британія, яка в минулому році перекинула в українські порти нові британські військові кораблі, вирішила подовжити програму підготовки українських військових до березня 2023 року. Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес, передає прес-служба британського відомства.

Навчальна місія Orbital була запущена після анексії Криму Російською Федерацією. З початку навчання британський персонал підготував понад 17 500 військовослужбовців Збройних сил України.

"Мій недавній візит на Донбас прояснив не тільки втрати, які несуть підтримувані Росією сепаратисти, але і рішучість, яку продемонстрували українські збройні сили захисту своєї територіальної цілісності. Саме тому ми продовжуємо нашу навчальну місію в Україні ще на три роки – щоб ми могли навчати ще тисячі українських військових", - заявив Уоллес.

Як повідомляли "Українські Новини", у травні 2019 ракетний катер "Прилуки" ВМС України провів спільні тренування в акваторії Чорного моря з кораблем Echo Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

Нагадаємо, ще в минулому році Великобритания закликала Росію вивести війська з території України.