Європейська Бізнес Асоціація звернулась до Президента через підкилимну тютюнову поправку до законопроекту №1049

Європейська Бізнес Асоціація звернулась до Президента через підкилимну тютюнову поправку до законопроекту №104

Європейська Бізнес Асоціація просить Президента не підписувати законопроект №1049. В Асоціації "неприємно вражені практикою "маскування" важливих рішень шляхом включення їх до законопроектів із абсолютно інших питань".

Європейська Бізнес Асоціація звернулася із відкритим листом до Президента України та голови Верховної Ради України із проханням не підписувати законопроект №1049.

В Асоціації запропонували повернути законопроект на доопрацювання з метою виключення з його тексту положення щодо розподілу торговельної націнки на тютюнові вироби – як таке, що було внесено із явним порушення Регламенту Верховної Ради України.

Нагадаємо, 3 жовтня 2019 р. окремими депутатами-членами Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової і митної політики у законопроект №1049 щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів було внесено поправку №8, яка абсолютно не пов’язана із темою законопроекту і пропонує встановити фіксовану маржу для оптової і роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Вже наступного дня – 4 жовтня – законопроект було прийнято в другому читанні і в цілому.

- Наслідком запровадження цих змін буде зростання середньої ціни сигарет на 18% (в середньому на 7 грн на пачку) додатково до підвищення ціни, обумовленої збільшенням акцизного податку на 20% з січня 2020 р. (в середньому 6 грн на пачку), як це передбачено Податковим кодексом України. Здорожчання сигарет на 13 грн може призвести до додаткового зростання обсягу нелегальної торгівлі – прогнозують в Європейській Бізнес Асоціації.

В Асоціації заявили, що "були неприємно вражені проявом такої практики, коли важливі для цілої галузі регуляторні зміни ухвалюються нашвидкуруч без попереднього детального обговорення з представниками галузі та "маскуються" шляхом включення їх до законопроектів із абсолютно інших питань".

- Сподіваємося, що порушення Регламенту не будуть в майбутньому допускатися у Верховній Раді. Адже якщо ми живемо в цивілізованій європейській країні, правила та закони мають бути однаковими абсолютно для всіх – заявили в Європейській Бізнес Асоціації.

Як раніше повідомляли ЗМІ, реальним автором і ініціатором даної поправки є заступник голови Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової і митної політики Андрій Холодов, який контролює велику мережу роздрібного продажу тютюнових виробів "Т-Кіоск".

Додатковий сумарний "прибуток" подібних структур за рахунок даної поправки і переплати споживачів оцінюється у 15 млрд. грн. на рік.

23 жовтня відбулась зустріч прем’єр-міністра України Олексія Гончарука із представниками тютюнової індустрії, під час якої прем’єр-міністр виступив проти поправки №8 до законопроекту №1049щодо встановлення розподілу торговельної націнки на сигарети.

"Ми зустрілися з тютюновими компаніями, розставили крапки над "і" та вже знайшли деяке рішення, яке, як ми сподіваємося, буде реалізовано", - заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Але станом на 5 листопада скандальна поправка до законопроекту №1049 так і не скасована.