Бізнесмен Ярославський збирається побудувати новий донецький аеропорт, щоб там на вищому рівні "вирішилося питання Донецька"

Власник і президент групи DCH в ексклюзивному інтерв'ю ІА "Інтерфакс-Україна" сказав: "Питання Донецька вирішиться тільки в Донецьку". В якості місця проведення переговорів на вищому рівні він запропонував новий донецький аеропорт, який готовий побудувати.

Раніше Ярославський заявив про намір вкласти $100 млн у будівництво нового аеропорту в Донецьку замість зруйнованого і обговорив даний проект з Президентом України Володимиром Зеленським у Маріуполі на інвестиційному форумі.

У відповідь Зеленський, як розповів бізнесмен, зауважив, що "головне зараз - спочатку дістатися до Донецька, до "донецької ситуації".

"Чого сидіти? Треба рухатися, діяти. Кожен у своїй площині. У мене економіка, у державних діячів - політика. Якщо кожен буде робити свою частину роботи, все у нас вийде", - підсумував у своєму інтерв'ю Ярославський.

Нагадаємо, що минулого тижня Олександр Ярославський сказав під час телемосту з російським телеканалом, що буде щасливий, якщо анонсовані їм інвестиції в будівництво нового аеропорту в Донецьку допоможуть реінтегрувати Донбас.