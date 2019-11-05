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05 листопада 2019, вівторок, 09:27 369
Економіка 2019-11-05T10:30:02+02:00
Українські Новини
Бізнесмен Ярославський збирається побудувати новий донецький аеропорт, щоб там на вищому рівні "вирішилося пит

Бізнесмен Ярославський збирається побудувати новий донецький аеропорт, щоб там на вищому рівні "вирішилося питання Донецька"

DCH, Аеропорт, Группа DCH, Інвестиції, Ярославський Олександр, Донецький аеропорт, Зеленський Володимир

Власник і президент групи DCH в ексклюзивному інтерв'ю ІА "Інтерфакс-Україна" сказав: "Питання Донецька вирішиться тільки в Донецьку". В якості місця проведення переговорів на вищому рівні він запропонував новий донецький аеропорт, який готовий побудувати.

Раніше Ярославський заявив про намір вкласти $100 млн у будівництво нового аеропорту в Донецьку замість зруйнованого і обговорив даний проект з Президентом України Володимиром Зеленським у Маріуполі на інвестиційному форумі.

У відповідь Зеленський, як розповів бізнесмен, зауважив, що "головне зараз - спочатку дістатися до Донецька, до "донецької ситуації".

"Чого сидіти? Треба рухатися, діяти. Кожен у своїй площині. У мене економіка, у державних діячів - політика. Якщо кожен буде робити свою частину роботи, все у нас вийде", - підсумував у своєму інтерв'ю Ярославський.

Нагадаємо, що минулого тижня Олександр Ярославський сказав під час телемосту з російським телеканалом, що буде щасливий, якщо анонсовані їм інвестиції в будівництво нового аеропорту в Донецьку допоможуть реінтегрувати Донбас.

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