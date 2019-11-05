BMW влетіло в дерево у Києві: дві людини потрапили до лікарні з тяжкими травмами

У ніч на 5 листопада в Києві за адресою вулиця Генерала Родимцева, 9 відбулася серйозна ДТП з постраждалими. Автомобіль BMW 318 врізався в дерево. Через аварію рух по вулиці було перекрито, повідомляє "Інформатор".

Все трапилося близько 00:20.

Як розповіли поліцейські, автомобіль їхав по вулиці Генерала Родимцева у бік вулиці Блакитного. Під час руху водій легковика не впорався з керуванням і врізався в дерево. Від удару автомобіль отримав серйозні пошкодження. Машину відкинуло на середину проїжджої частини.

У момент аварії в машині був водій і пасажир. Обох хлопців госпіталізували в лікарню. Попередньо, медики діагностували травми голови і в одного з них травму ноги. Також виїжджали рятувальники ДСНС, які запобігли займання палива, яке вилилося на дорогу.

Патрульні зазначили, що потерпілі були у свідомості. За зовнішніми ознаками вони перебували у тверезому стані. На місці працювали бригади медиків, пожежники, патрульні та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.

ДТП у Голосіївському районі.