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  • BMW влетіло в дерево у Києві: дві людини потрапили до лікарні з тяжкими травмами
05 листопада 2019, вівторок, 08:29 13
Події 2019-11-05T10:30:02+02:00
Українські Новини
BMW влетіло в дерево у Києві: дві людини потрапили до лікарні з тяжкими травмами

BMW влетіло в дерево у Києві: дві людини потрапили до лікарні з тяжкими травмами

BMW, ДТП з постраждалими, ДТП у Києві, Голосіївський район

У ніч на 5 листопада в Києві за адресою вулиця Генерала Родимцева, 9 відбулася серйозна ДТП з постраждалими. Автомобіль BMW 318 врізався в дерево. Через аварію рух по вулиці було перекрито, повідомляє "Інформатор".

Все трапилося близько 00:20.

Як розповіли поліцейські, автомобіль їхав по вулиці Генерала Родимцева у бік вулиці Блакитного. Під час руху водій легковика не впорався з керуванням і врізався в дерево. Від удару автомобіль отримав серйозні пошкодження. Машину відкинуло на середину проїжджої частини.

У момент аварії в машині був водій і пасажир. Обох хлопців госпіталізували в лікарню. Попередньо, медики діагностували травми голови і в одного з них травму ноги. Також виїжджали рятувальники ДСНС, які запобігли займання палива, яке вилилося на дорогу.

Патрульні зазначили, що потерпілі були у свідомості. За зовнішніми ознаками вони перебували у тверезому стані. На місці працювали бригади медиків, пожежники, патрульні та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.

ДТП у Голосіївському районі.ДТП у Голосіївському районі.

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