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04 листопада 2019, понеділок, 17:49 294
Політика 2019-11-04T19:00:02+02:00
Українські Новини
Непродумані кроки ведуть до погіршення інвестиційної привабливості України, - політолог

Непродумані кроки ведуть до погіршення інвестиційної привабливості України, - політолог

Конфлікти у владній команді, непродумані кроки щодо бізнесу та заяви про можливе повернення "Укртелекому" в державну власність негативно впливають на інвестклімат України та відлякують інвесторів. Про це написав політолог Микола Давидюк в блозі для сайту "24 канал". 

 
Він зазначив, що низка кроків нової влади, а також конфлікти всередині самої владної команди, почали лякати інвесторів.
 
"Протистояння Коломойського і Зеленського, яке уже вийшло за кулуарні рамки і починає розвиватися у медійному просторі, протистояння чиновників, що починають протестувати у полі політиків, навіть однієї команди. Саме це змушує західного інвестора задуматися, чи дійсно він хоче вкладати кошти в українську економіку і чи буде вона рости так, як це обіцяв прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Він, нагадаю, сказав, що за 5 років наша економіка може збільшиться на 40%", - написав Давидюк.
 
Політолог звертає увагу, що західним інвесторам також незрозуміле повернення до контролю над потоками олігарха Валерія Хорошковського, який повернувся з Монако і сьогодні нібито консультує українську митницю та нещодавно обраного молодого керівника цієї структури. "Наявність Хорошковського при такій структурі говорить про те, що реформи там не буде", - констатує Давидюк.
 
На його думку, не менш негативний вплив на інвесторів справляють і заяви представників окремих державних структур про можливу реприватизацію раніше проданих активів, зокрема, компанії "Укртелеком". За таких умов інвестори просто не наважаться купувати українські підприємства, адже їх можуть через певний час відібрати.
 
"Нівелюється весь наш позитивний імідж інвестиційного клімату і розмовами про можливу реприватизацію. Зокрема, заяви про те, що найбільша українська телекомунікаційна компанія Укртелеком може бути повернута в державну власність, як мінімум, викликали великий подив у західних інвесторів, які до цього з оптимізмом дивились на нову хвилю приватизації. Виходить Кабмін зараз націлений не на приватизацію нових об'єктів, а на реприватизацію старих. Ця історія наводить західних інвесторів на сумнів: чи взагалі вони хочуть інвестувати в Україну і чи раптом ці об'єкти згодом не будуть перепродані?", - написав Давидюк.
 
Нагадаємо, раніше економічний експерт Борис Кушнірук на своїй сторінці в Facebook зазначив, що заяви представників влади про можливу реприватизацію, зокрема телекомунікаційної компанії "Укртелеком", збільшують ризики для інвестицій в Україну та відлякують інвесторів.
 
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час інвестиційного форуму в Маріуполі заявив, що реприватизація є поганим сигналом для інвесторів і підриває довіру до держави, а також запевнив, що уряд буде ставитися до таких ідей дуже обережно.
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