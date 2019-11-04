Швейцарська AGTG SA має намір відсудити в України більше $1 млн

Швейцарська трейдингова компанія AGTG SA, дизельне паливо якої було заблоковано українськими правоохоронцями на кілька місяців, має намір відстоювати свої інтереси в суді та стягнути збитки з державних органів України, за блокування палива, яке мало бути вчасно поставлене до Румунії.

Про це повідомив інтернет-портал Oilpoint.

За словами представника компанії, нафтовий танкер "Мрія" був арештований в нейтральних водах, після чого його відбуксирували до Херсонського нефтеперевалочному комплексу.

На борту судна перебувало 2,5 тисячі тонн палива, яке мало бути поставлене до румунського порту міста Констанца, проте через незаконні дії українських правоохоронців воно було заблоковано в Херсоні, через що компанія AGTG SA понесла збитки.

За словами представника AGTG за кожен день прострочення доставки компанія буде змушена сплатити одержувачу палива 15 тис. 262 доларів. Паливо компанія перевантажила лише вчора, 3 листопада. Прострочення склала 70 днів, фактично, компанія сплатить штрафних санкцій понад 1 млн доларів.

"Якщо ми не отримаємо захист в українських судах щодо стягнення збитків, то будемо звертатися до Європейського суду, який однозначно встановить тут порушення права власності й присудить компенсацію з українського бюджету компанії AGTG", - упевнений представник компанії.

Судове засідання, на якому буде розглядатися законність арешту танкера "Мрія" відбудеться завтра, 5 листопада, у Херсоні.

Судно заарештовано за підозрою відвідування окупованого Криму в 2015 році, коли воно належало іншому власнику.

Як відомо, слідчими Служби безпеки України вже встановлено перелік осіб, які на той час були членами команди, всі вони громадяни Російської Федерації (РФ). Тодішньому капітану вже оголошено підозру. Зараз команда повністю складається з українських моряків, капітан — так само громадянин України.

Юрист компанії висловив думку, що справа навряд чи дійде до логічного завершення через неспроможність обвинувачення. На запит компанії, звідки у слідства інформація про заходи до портів Криму, слідчі повідомили, що інформацію їм надала Адміністрація морських портів України (АМПУ), а в АМПУ в свою чергу отримала дані від командування Військово-морських сил (ВМС) України.

Після запиту до ВМС юристи компанії отримали відповідь, що у них вся інформація передавалася електронною поштою, але через обмеження обсягів електронної пошти вся інформація вже втрачена, тому вони не можуть підтвердити або спростувати інформацію АМПУ.

Компанія AGTG SA займається оптовою торгівлею, транспортуванням і доставкою нафтопродуктів та вугілля до України та країн Європейського Союзу (ЄС).