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  • Львів вирішив призупинити дозвіл на використання кінних карет в місті до 11 листопада
04 листопада 2019, понеділок, 17:36 11
Події 2019-11-04T18:30:02+02:00
Українські Новини
Львів вирішив призупинити дозвіл на використання кінних карет в місті до 11 листопада

Львів вирішив призупинити дозвіл на використання кінних карет в місті до 11 листопада

ДТП з каретою

Львів вирішив призупинити дозвіл на використання кінних карет в місті до 11 листопада для розслідування аварії з каретою. Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради, передають Українські Новини.

"Під час засідання комісії з туристичної навантаженні прийнято рішення призупинити на тиждень дозвіл на діяльність кінних карет у Львові (дозвіл видається на рік)", - йдеться в повідомленні.

На цьому тижні заплановано виїзд на огляд умов утримання коней, також будуть організовані два круглих столи за ситуації, яка склалася, для прийняття подальших рішень.

Як повідомляли Українські Новини, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом аварії за участю карети у Львові.

З'ясувалося, що невідомі підірвали петарду біля упряжки, коні злякалися і побігли.

Поліція встановлює особи невідомих, які налякали коней.

На даний момент відкрито кримінальне провадження за ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу.

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