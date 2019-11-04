Банки відмовляють в обслуговуванні клієнтам через погану репутацію, - дослідження

Банки відмовляють в обслуговуванні клієнтам через погану репутацію. Про це йдеться у результатах дослідження "Сила репутації банків і клієнтів", яке проводив "Фінансовий клуб" спільно з "Агентством стратегічних рішень ShiStrategies", передають Українські Новини.

"В ході дослідження багато компаній (41%) не знають, яку інформацію моніторять банки для прийняття рішень. Інші (59%) вважають, що їм відомо, які збирають дані банки... Ми зробили додаткове анкетування, провели додаткові інтерв'ю, і виявилося, що більшість компаній з 59% не в повній мірі володіють інформацією. Частина опитаних компаній вже стикалися з відмовами зі сторони банків, - повідомила Інна Шинкаренко - керуючий партнер ShiStrategies в ході круглого столу в прес-центрі Українських Новин.

Шинкаренко додала, що репутацію клієнтів банків формують партнери, менеджмент, власники.

"Негативно впливає на репутацію: негативна чи необ'єктивна інформація в соцмережах, чутки, судові позови", - додала вона.

У свою чергу Вікторія Михайле, голова правління Альфа-Банку, додала, що в Україні все ще залишається бізнес, який веде не повністю прозору діяльність.

"Ми дійсно стикаємося з тим, що клієнти і банки не завжди чують один одного. Безумовно, це не стосується тих клієнтів, які ведуть прозорий і зрозумілий для банку бізнес", - сказала банкір.

При цьому Сергій Наумов, голова правління Піреус Банку, зазначив, що погана репутація клієнтів – це ціннісний вибір бізнесу.

"Банки більше бояться, що їх покарає регулятор. Питання репутації, питання фінмоніторингу – це питання цінностей, на моє глибоке переконання. Якщо власник бізнесу вважає, що може оптимізувати оподаткування або піти від нього, то це його цінність... Ми повинні боротися з корупцією, повинні наповнювати бюджет. Якщо мій клієнт працює не у сфері закону, або намагається шахрайством переступити закон, природно, я не буду працювати з таким клієнтом. Процес адаптації буде присутній. Час змушує нас переглядати свою модель роботи", - повідомив банкір.

Тамара Савощенко, заступник голови правління Укргазбанку, підкреслила, що український бізнес значно відстає від банків у впровадженні комплаєнса.

"Історично так склалося, що рівень комплаєнса у банків і бізнесу абсолютно полярні... Компанії змінюються, банки ведуть просвітницьку діяльність. Для того щоб банк міг дати кредит, то власник повинен "відбілити" свій бізнес", - сказала вона.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк у жовтні не застосовував заходів впливу до банків.