Українська співачка MARUV отримала премію MTV як співачка з Росії

Українська співачка MARUV, яка раніше опинилася у числі переможців у відборі на Євробачення-2019 і відмовилася від місця, отримала престижну європейську музичну нагороду MTV Europe Music Awards (EMA). На сайті премії артистка була представлена в номінації "Кращий російський виконавець".

Церемонія нагородження проходила в іспанській Севільї 2 листопада. Maruv особисто приїхала на церемонію, щоб отримати нагороду.

Фото із заходу співачка публікувала в своїх InstaStories. Там же вона подякувала російських фанів, які підтримали її під час голосування.

У номінації Best Ukrainian Act (Кращий російський виконавець) переможницею стала саме Maruv, з якої за це звання боролися також Face, Little Big, Noize MC і Zivert.

Як повідомляли "Українські Новини", на початку року Національна громадська телерадіокомпанія та переможниця національного відбору Maruv відмовилися підписувати контракт про участь у "Євробаченні". На адресу співачки звучала критика через те, що раніше вона їздила виступати в Росії і також запланувала концерти там у майбутньому.

Нагадаємо, що в правилах нацвідбору на Євробачення немає жодного пункту про гастролі учасника.