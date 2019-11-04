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04 листопада 2019, понеділок, 14:27 131
Суспільство 2019-11-04T17:00:03+02:00
Українські Новини
Українська співачка MARUV отримала премію MTV як співачка з Росії

Українська співачка MARUV отримала премію MTV як співачка з Росії

MTV, премія, Нагорода, MARUV, співачка
MARUV. Фото: Instagram/maruvofficial
MARUV. Фото: Instagram/maruvofficial

Українська співачка MARUV, яка раніше опинилася у числі переможців у відборі на Євробачення-2019 і відмовилася від місця, отримала престижну європейську музичну нагороду MTV Europe Music Awards (EMA). На сайті премії артистка була представлена в номінації "Кращий російський виконавець".

Церемонія нагородження проходила в іспанській Севільї 2 листопада. Maruv особисто приїхала на церемонію, щоб отримати нагороду.

Фото із заходу співачка публікувала в своїх InstaStories. Там же вона подякувала російських фанів, які підтримали її під час голосування.

У номінації Best Ukrainian Act (Кращий російський виконавець) переможницею стала саме Maruv, з якої за це звання боролися також Face, Little Big, Noize MC і Zivert.

Як повідомляли "Українські Новини", на початку року Національна громадська телерадіокомпанія та переможниця національного відбору Maruv відмовилися підписувати контракт про участь у "Євробаченні". На адресу співачки звучала критика через те, що раніше вона їздила виступати в Росії і також запланувала концерти там у майбутньому.

Нагадаємо, що в правилах нацвідбору на Євробачення немає жодного пункту про гастролі учасника.

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