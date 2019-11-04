"Роттердам+" дозволив зекономити бюджетні кошти, – адвокат

Адвокат Ірина Одинець заявила, що запровадження ціноутворюючої формули "Роттердам+" дозволило країні заощадити бюджетні кошти, адже дозволила зменшити бюджетні дотації державним шахтам та встановила справедливу ринкову ціну на електроенергію для великих промспоживачів.

Про це вона повідомила в ефірі телевізійного каналу "112 Україна".

Адвокат нагадала, що за формулою "Роттердам+" встановлювались ціни на електроенергію виключно для промислових споживачів. Та зазначила, що від її запровадження втратили лише неефективні енерговитратні підприємства, адже держава перестала дотувати вартість струму для них (в т.ч. завдяки врахуванню в тарифі на електроенергію реальної ціни вугілля), і компанії змушені були сплачувати за нього ринкову ціну.

"Оскільки все-таки, якщо ми говоримо про те, що ціна у державних підприємств або у приватних підприємств залежала від ціни електроенергії, а ціна електроенергії була дотована, тобто, вона була нижча, вона була стабільно нижча. Якщо, наприклад, ціна дотована була 700-800 гривень (ціна вугілля державних шахт), а насправді ціна собівартості на шахті була 3 700 гривень, то ці 3 тисячі раніше покривалися з держбюджету", - пояснила Одинець.

Вона наголосила, що після запровадження формульного ціноутворення держава змогла заощадити бюджетні кошти ще й тому, оскільки не витрачала їх на дотацію вартості струму для великих промислових підприємств.

"Із введенням цієї формули стало зрозуміло, що ця ціна не може покриватися з держбюджету. Електроенергія дорожче продавалася, відповідно державний бюджет менше витрачав на це", - сказала адвокат.

Нагадаємо, раніше колишній голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк назвав справу "Роттердам+" помстою бізнесмена Ігоря Коломойського шляхом використання неефективного, некомпетентного, незаконного тиску за допомогою Національного антикорупційного бюроУкраїни (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). На його думку, такі дії бізнесмена спричинені тим, що в період дії прозорого ринкового ціноутворення він недоотримав прибуток від своїх феросплавних заводів, які мають велику енергоємність.

Голова НКРЕКП Оксана Кривенко заявила раніше, що формула "Роттердам+" дозволила Україні заощадити до 40 млрд гривень, оскільки стримувала зростання тарифів на електроенергію для населення.