Рінат Ахметов – найвідоміший благодійник України, - опитування

Фонд Ріната Ахметова очолює ТОП-3 благодійних організацій в Україні, випереджаючи за показниками популярності Міжнародний комітет Червоного Хреста. Про це говорять результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) в червні 2019 року.

Завдяки великим національним проектам Фонду, понад 95% жителів України знають про благодійної діяльності Ріната Ахметова.Завдяки програмам допомоги жителям Донбасу врятовані мільйони життів українців. Цю роботу Фонду високо оцінюють не тільки жителі України, але і міжнародні організації. За словами представника Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Пабло Матэу, на тлі відходу багатьох міжнародних організацій з Донбасу, допомога Фонду Ріната Ахметова стає неоціненною.

"На жаль, багато міжнародні організації пішли зі сходу України. Тим цінніше для жителів підтримка Ріната Ахметова і тим більше його роль Фонду у вирішенні проблем, з якими стикаються люди уздовж лінії зіткнення", – зазначає Пабло Матэу.

Ювілейний, 15-й рік своєї роботи, Фонд Ріната Ахметова почав з безпрецедентної і не має аналогів за масштабами проекту "200 швидких для України". Суперсучасне обладнання автомобілів, частина з яких – унікальні швидкі на базі позашляховиків, з захопленням прийняли медики в містах і селах всієї країни.

"Вперше за 28 років незалежності країни Рінат Ахметов – єдиний благодійник, який передав медикам таку кількість суперсучасних машин швидкої допомоги. Завдяки цим автомобілям, які розподілять в самі потребують лікарні країни, будуть врятовані життя більше мільйона українців", – зазначає член Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталія Ємченко.

З моменту заснування Фонду реалізовано ряд проектів, які допомогли мільйонам людей зберегти своє здоров'я. Тільки в програмах "Рак виліковний" і "Стоп туберкульоз" допомогу отримали понад 120 000 осіб. І в результаті роботи багаторічного проекту "Сирітству – ні!" майже 10 тисяч дітей знайшли батьків, - повідомляє прес-служба Фонду.