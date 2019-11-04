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04 листопада 2019, понеділок, 12:17 18 Документ
Економіка 2019-11-04T14:00:02+02:00
Українські Новини
Вже 9 років держаудитори не можуть перевірити "Укрнафту"

Вже 9 років держаудитори не можуть перевірити "Укрнафту"

Аудитор, Галнафтогаз, StateWatch, Гліб Канєвський, ПАТ
Укрнафта
Укрнафта

Державна аудиторська служба так і не змогла перевірити "Укрнафта" по закінченню 9 років, повідомляє "Економічна правда".

Голова експертної організації від компанії StateWatch Гліб Канєвський розповів, що остання планова ревізія напівдержавного нафтового гіганта відбулася в 2010 році. Про це йдеться в листі аудиторів.

У листі нарікається, що ревізія не була розпочата після листа "Укрнафти", в якому зазначено, що компанія не є суб'єктом господарювання державного сектора економіки.

"А тому є непідконтрольною органів державного фінансового контролю", - прийшли до висновку в "Укрнафті".

Госаудитслужба надала в Кабмін інформацію про Постанову Верховного Суду, яким підтверджено, що "Укрнафта" (в статутному капіталі 50% + 1 акція належить НАК "Нафтогаз України") є суб'єктом господарювання державного сектора економіки, оскільки держава Україна в особі Кабінету міністрів опосередковано володіє контрольним пакетом акцій "Укрнафти".

"Слід зазначити, що позиція "Укрнафти"непідконтрольності органам державного фінансового контролю є системною, а тому остання планова ревізія Товариства проведена 2010 року", - аудитори акцентують на повній непідконтрольність менеджменту "Укрнафти".

Наголошується, що "Укрнафта" не проти проведення перевірки використання державного майна, яке не увійшло до статутного капіталу.

"Те, що" Укрнафта "вже 9 років не допускає державних аудиторів на свої об'єкти, означає, що фактично підприємство належить не державі, а вузькому колу бенефіціарів групи "Приват", - прийшов до висновків з листування Каневський.

Як повідомляли Українські Новини, за версією ЗМІ, нафтова монополія Коломойського хоче погасити свій борг перед бюджетом за рахунок українців. Також нафтовики пікетують Вищу раду правосуддя з вимогою припинити втручання у роботу судів.

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