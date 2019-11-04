Призначені Порошенком чиновники "Укроборонпрому" перерахували на офшори на Маршалових островах 29 млн грн, - Портнов

Юрист Андрій Портнов продовжує серію розслідувань діяльності чиновників періоду керівництва країною президентом Петром Порошенком. В черговій публікації на персональній сторінці в соціальній мережі telegram.org, розслідувач повідомив нові факти про діяльність колишнього керівництва концерну "Укроборонпром".

"Інформую, друзі, що з липня по листопад 2015 р, коли українські солдати гинули на сході країни, призначені Порошенком функціонери "Укроборонпрому" вкрали у армії і перерахували на рахунки, що знаходиться на Маршаллових островах в Мікронезії компанії Brasen Development LTD 26,9 мільйонів гривень за неіснуючі послуги.

На Маршаллових островах нічого не виробляється і продається для української армії. Це звичайне і неприкрите розкрадання коштів у військових, крадіжка оточенням Порошенка у власної армії", - констатував Андрій Портнов.

Юрист також повідомив, що встановлений ним даний факт він вже оформимо процесуально і вимагатиме затримань винних і допиту головного державного фігуранта (Порошенка, - ред).

"Не перемикайтеся", - закликав Портнов своїх передплатників в соцмережі.