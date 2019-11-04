Імпорт електроенергії з РФ та її транзит в Придністров’я погіршує переговорні позиції України щодо транзиту газу, - Корольчук

Імпорт електроенергії з Росії та її транзит в Придністров’я в разі припинення транзиту російського газу через Україну послаблює наші позиції в газових переговорах з Кремлем. Про це заявив член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі 112 каналу.

Експерт зазначив, що в разі припинення транзиту російського газу через Україну, під удар потрапить Придністров’я, яке підтримує Кремль. В такій ситуації російський газ для нього замінять на російську електроенергію, яка постачатиметься через Україну.

"Росія постачає газ через Україну в Придністров'я. І там є ГРЕС, яка переробляє газ на електроенергію. Тобто, якщо не буде газу, не буде електроенергії. Тоді питання дуже просте. А де Молдова візьме електроенергію? А в Україні візьме. І вона її візьме, цю електроенергію, російську. Тому що компанія, яка буде імпортувати електроенергію з Росії, потім не буквально цю електроенергію доставить по проводам, вона потужності просто візьме і потім поставить це в Придністров'я. Це фактично буде реекспорт електроенергії російської", - пояснив Корольчук.

На його думку, після відновлення імпорту електроенергії з РФ Україна вже не зможе використати "козир" Придністров’я в газових переговорах з Кремлем.

"Це в принципі послаблює переговорні позиції України. Тому що "Нафтогаз" вів переговори завжди, пропонував, ініціював те, щоб постачати газ з підземних сховищ в Молдову у випадку припинення транзиту. А тут для чого газ постачати? Електроенергію можна постачати російську. І оце все накладається, як пиріг такий, слої пирога, корупційного дійсно. Тому що хтось же не просто так за цим всім стоїть, ініціював ці зміни", - сказав Корольчук.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Проте з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. За даними джерела на ринку, імпорт здійснюється компанією "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують з Ігорем Коломойським. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу.