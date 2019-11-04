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4.11.19 11:00 Круглый стол: "Сила репутации банков и клиентов"

04 листопада 2019, понеділок, 10:10 10
Америка 2019-11-04T10:49:54+02:00
Українські Новини
Роман з співробітницею коштував гендиректору McDonald's посади та репутації

Роман з співробітницею коштував гендиректору McDonald's посади та репутації

США, McDonald's, Фастфуд, Стів Істербрук, Службовий роман
Стів Истербрук. Скріншот: YouTube/ CNBC Television
Стів Истербрук. Скріншот: YouTube/ CNBC Television

Генеральний директор американської корпорації McDonald's з 2015 року Стів Істербрук був змушений подати у відставку через романтичні відносин з співробітницею. На думку ради директорів, він порушив політику компанії, повідомляє CNN.

Сам Істербрук написав лист для колег, в якому висловив жаль з приводу ситуації, що склалася, і сказав, що згоден з рішенням ради директорів. Також він додав, що час, проведений їм у якості генерального директора, "був найуспішнішим в його кар'єрі".

Замість Істербрука на посаду призначили Кріса Кемпчинского, який раніше керував підрозділом mcdonald's в США. У своєму листі екс-гендиректор назвав Кемпчински "ідеальним виконавцем обов'язків генерального директора".

Істербрук працював на посаді з 2015 року. З того часу акції McDonald's зросли приблизно вдвічі.

Як повідомляли Укаїнські Новини, дослідження показали, що більш 41% британських співробітників заводили службові романиТакож McDonald's позбавили торгової марки "Big Mac" по всій Європі.

 

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