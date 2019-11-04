Роман з співробітницею коштував гендиректору McDonald's посади та репутації

Генеральний директор американської корпорації McDonald's з 2015 року Стів Істербрук був змушений подати у відставку через романтичні відносин з співробітницею. На думку ради директорів, він порушив політику компанії, повідомляє CNN.

Сам Істербрук написав лист для колег, в якому висловив жаль з приводу ситуації, що склалася, і сказав, що згоден з рішенням ради директорів. Також він додав, що час, проведений їм у якості генерального директора, "був найуспішнішим в його кар'єрі".

Замість Істербрука на посаду призначили Кріса Кемпчинского, який раніше керував підрозділом mcdonald's в США. У своєму листі екс-гендиректор назвав Кемпчински "ідеальним виконавцем обов'язків генерального директора".

Істербрук працював на посаді з 2015 року. З того часу акції McDonald's зросли приблизно вдвічі.

Як повідомляли Укаїнські Новини, дослідження показали, що більш 41% британських співробітників заводили службові романи. Також McDonald's позбавили торгової марки "Big Mac" по всій Європі.