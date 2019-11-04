На "Арт-заводі" Платформа "розбивали гарбузи з триколором - на вихідних протестували проти російського бізнесу в Україні

На "Арт-заводі" Платформа "розбивали гарбузи з триколором - на вихідних протестували проти російського бізнесу

"Бойкот російському бізнесу в Україні!" - протестна акція партії "Братство" під такою назвою пройшла на вихідних у "Арт-заводу" Платформа ", де в цей час проходив фестиваль вуличної їжі.

Учасники акції протестували проти відкриття такими, що ведуть бізнес в Росії і окупованому нею Криму Валерієм Созановським та Володимиром Володарським ресторану-пивоварні на території заводу - для цього вони розбили символічні гарбузи з прапором РФ.

"Ми проти російського бізнесу в Україні. Тут, на території" Арт-заводу "Платформа" буде відкрито ресторан-пивоварню Володарського, якому належить сім'я ресторанів "Тарантіно", і його партнера Созановського. Ці люди платять гроші до бюджету РФ. Це недопустимо. Володарський повинен сидіти у в'язниці", - йдеться в заяві активістів.

При цьому вони звернулися до власника "Арт-заводу" Оферу Керзнеру, закликавши його припинити співпрацю з Володарським і Созановським - "ОФер, у нас до тебе офер! Не дозволь на "Платформі" відкритися пивоварні, яка фінансуватиме окупаційні війська на території України!"

У той же час, активісти звернули увагу на те, що охоронці "Платформи" неодноразово намагалися перервати їх мирну акцію - в т.ч. погрожуючи фізичною розправою.

"Охоронці неодноразово нападали на нас, намагалися прогнати, вели себе "бидловато", підсилали до нас псевдожурналістів, намагаючись зірвати наш пікет. Але їм це не вдалося", - підкреслили учасники протесту проти російського бізнесу в Україні.

Теги: # Арт-завод Платформа # фестиваль вуличної їжі # Володимир Володарський # Валерій Созановський # Тарантіно # Росія # Крим