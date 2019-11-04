Принцип імпортного паритету, закладений в "Роттердам+", застосовується в більшості країн Європи, - Котко

Визначення ціни у відповідності до котирувань на міжнародних біржах є поширеною світовою практикою. Застосування формули "Роттердам+" в Україні було обґрунтованим. Про це заявив голова "Першої енергетичної асоціації України" Василь Котко в ефірі 112 каналу.



"Ті обговорення, які тут у нас в Україні були проведені, ті висновки, які зробили солідні досить експерти зарубіжні, підтвердили, що принциповий підхід орієнтації на європейські біржі є правильним, є ринковим. В принципі, так діють у всіх країнах розвинутих. Якщо ми рухаємося до Європи, то і ми повинні діяти саме так", - сказав Котко.



Він наголосив, що формульний підхід для визначення ціни - ринковий і убезпечує від впливів на ціноутворення окремих зацікавлених осіб.



"Якщо ми рухаємося до ринкової економіки, а ми рухаємось, на жаль, занадто повільно, то треба робити все, щоб все було по ринкових правилах, ніякого суб'єктивізму і ніякого врахування чиїхось інтересів, якоїсь групи або таке інше. От якраз підхід, орієнтація на європейську біржу зразу прибирає будь-які сумніви в тому, що це тут не щось наше таке доморощене, придумане, щоб комусь зробити вигідно. Європейську біржу в Нідерландах ніхто не бере під сумнів, абсолютно всі в Європі орієнтуються на ці ціни", - пояснив Котко.



Нагадаємо, раніше низка енергоекспертів заявили, що введення формульного ціноутворення було економічно виправдано в умовах дефіциту в Україні вугілля. Генеральний секретар Європейської асоціації вугілля та лігніту EURACOAL Брайан Ріккетс наголосив, що введення імпортного паритету при ціноутворенні на вугілля було єдино вірним рішенням для України, а прив'язка до індексу API - абсолютно коректна.



Методологія розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відома як формула "Роттердам+") затверджена Національною комісією, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, 3 березня 2016 року. Відповідно до неї вугільна складова в тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хабу ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). З 1 липня 2019 року у зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дія формули "Роттердам +" припинилась.