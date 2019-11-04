підписатися на розсилку
24.65 24.95
27.25 27.8
˟
ONLINE
4.11.19 11:00 Круглый стол: "Сила репутации банков и клиентов"

  • Новини
  • Політика
  • За Зеленського схеми в енергетиці нікуди не поділися, - Землянський
04 листопада 2019, понеділок, 09:59 373
Політика 2019-11-04T11:30:03+02:00
Українські Новини
За Зеленського схеми в енергетиці нікуди не поділися, - Землянський

За Зеленського схеми в енергетиці нікуди не поділися, - Землянський

Вугілля, Електроенергія, Андрій Герус, Ігор Коломойський, Зеленський Володимир, Валентин Землянський

Після приходу до влади Володимира Зеленського та його команди всі очікувані поліпшення в енергетичному секторі поступово перестали бути пріоритетними. А його оточення отримує контроль над ключовими підприємствами галузі. Про це написав на своїй сторінці в Facebook Директор енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин НАН України Валентин Землянський.

На його думку, в питаннях енергетики Володимир Зеленський, як і його попередники, вважав за краще узяти під контроль схеми в секторі, а не припинити їх існування. За його словами, отримання прибутку від роботи великих енергокомпаній - елемент «спадкоємності влади».

«Яскравий приклад Центренерго. Ну, ви пам'ятаєте основний принцип транснаціоналів - ніякої прямої участі. Тільки менеджмент. Втім, Ігор Валерійович (Коломойський - ред.) вже давно опанував цей прийом. Подейкують, що завдяки його чуйному керівництву з прибуткової генерації державна Центренерго вже згенерувала 1,5 млрд збитків. Принцип простий: закупівля вугілля дорожче, продаж на феросплавні заводи е/е - дешевше. У підсумку, продовжуємо нарощувати імпорт вугілля, відкриваємо імпорт електроенергії - і не звідкись, а з країни-агресора. ... Профільне міністерство - не помічає, профільний комітет парламенту в особі відомого ліберала пана Геруса - не бачить. Президент - не в курсі. Обіцяв запитати Гончарука і розібратися.

Чи то не запитав, чи то не розібрався, чи то - пішов по шляху «папередніков». І останній пункт найбільш імовірний, оскільки без відповіді залишилися не тільки екзерсиси Коломойського і Геруса», - зазначає Землянський.

«Тарифи на газ для населення - принцип залишився без зміни, значить чекаємо 20% зростання найближчим часом (промисловість уже пішла). Субсидійна схема - без змін, тільки в дещо стиснутому варіанті. Дискусія щодо тарифів на е/е для населення - вже не в порядку денному. А з офісу президента - тиша. Значить, вірна приказка, що, якщо на небі запалюються зірки, значить хтось за це заплатив», - підсумував експерт.

Більше новин про: Вугілля Електроенергія Андрій Герус Ігор Коломойський Зеленський Володимир Валентин Землянський

Архів
Новини
Курс валют в обмінниках підскочив на початку тижня 11:10
Борги "Яблуневого Дару" виставлені на торги, - адвокат 11:00
Ніяких конвертів: чиновники будуть отримувати зарплату безготівкою 10:52
На "Арт-заводі" Платформа "розбивали гарбузи з триколором - на вихідних протестували проти російського бізнесу в Україні 10:29
Принцип імпортного паритету, закладений в "Роттердам+", застосовується в більшості країн Європи, - Котко 10:24
більше новин
Журналіст Бабченко покинув Україну 14:21
Андрій Богдан. Фото: Facebook/Андрій Богдан
Богдан опублікував своє фото, де немає наслідків бійки з Бакановим 23:40
Включення транспортних витрат у "Роттердам+" обґрунтовано, - Котко 13:56
На Банковій Баканов і Богдан побилися. Богдану вибили зуб, - журналіст 22:49
Борги "Яблуневого Дару" виставлені на торги, - адвокат 11:00
більше новин
ГПУ звільнила слідчого, який розслідував справу Богдана 19:13
Україна буде членом НАТО, - Столтенберг 20:31
У Богдана спростували інформацію про бійку між ним і Бакановим з вибитими зубами 13:01
Ірина Луценко вирішила припинити повноваження депутата Ради, - ЗМІ 21:26
На Банковій Баканов і Богдан побилися. Богдану вибили зуб, - журналіст 22:49
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok