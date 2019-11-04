За Зеленського схеми в енергетиці нікуди не поділися, - Землянський

Після приходу до влади Володимира Зеленського та його команди всі очікувані поліпшення в енергетичному секторі поступово перестали бути пріоритетними. А його оточення отримує контроль над ключовими підприємствами галузі. Про це написав на своїй сторінці в Facebook Директор енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин НАН України Валентин Землянський.

На його думку, в питаннях енергетики Володимир Зеленський, як і його попередники, вважав за краще узяти під контроль схеми в секторі, а не припинити їх існування. За його словами, отримання прибутку від роботи великих енергокомпаній - елемент «спадкоємності влади».

«Яскравий приклад Центренерго. Ну, ви пам'ятаєте основний принцип транснаціоналів - ніякої прямої участі. Тільки менеджмент. Втім, Ігор Валерійович (Коломойський - ред.) вже давно опанував цей прийом. Подейкують, що завдяки його чуйному керівництву з прибуткової генерації державна Центренерго вже згенерувала 1,5 млрд збитків. Принцип простий: закупівля вугілля дорожче, продаж на феросплавні заводи е/е - дешевше. У підсумку, продовжуємо нарощувати імпорт вугілля, відкриваємо імпорт електроенергії - і не звідкись, а з країни-агресора. ... Профільне міністерство - не помічає, профільний комітет парламенту в особі відомого ліберала пана Геруса - не бачить. Президент - не в курсі. Обіцяв запитати Гончарука і розібратися.

Чи то не запитав, чи то не розібрався, чи то - пішов по шляху «папередніков». І останній пункт найбільш імовірний, оскільки без відповіді залишилися не тільки екзерсиси Коломойського і Геруса», - зазначає Землянський.

«Тарифи на газ для населення - принцип залишився без зміни, значить чекаємо 20% зростання найближчим часом (промисловість уже пішла). Субсидійна схема - без змін, тільки в дещо стиснутому варіанті. Дискусія щодо тарифів на е/е для населення - вже не в порядку денному. А з офісу президента - тиша. Значить, вірна приказка, що, якщо на небі запалюються зірки, значить хтось за це заплатив», - підсумував експерт.