Андрій Герус: ціна на газ для населення в жовтні знизилася на 5%

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що ціна на газ для населення в жовтні знизилася на 5%.

Новини енергетичних ринків.

Ціна на газ для населення у жовтні знизилася майже на 5%. Це буде у відображено у платіжках, які українці отримають за минулий місяць. За останні 7 місяців зниження ціни на газ для населення склало майже 35%. Значне покращення спостерігалося у жовтні на ринку електроенергії (на ринку на добу наперед).

2.1. Обсяг дефіцитів зменшився у всі години, окрім трьох (окрім 7-ї, 8-ї та 12-ї). У вечірні та нічні години обсяги дефіцитів зменшилися вдвічі. Все ще великі дефіцити залишаються у дві проблемні години: 8-а та 24-а. Як бачимо казка про те, що у нас є надлишок свого - це міф, на ринку все ще дефіцити (деякі створюються штучно), хоча вони і суттєво зменшилися.

2.2. Середньозважена біржова ціна електроенергії у жовтні знизилася на 7 копійок у порівнянні із вереснем та на 13 копійок у порівнянні із серпнем - склала 1,53 грн./кВт-год. По цих цінах ринку на добу наперед найбільше працюють вугільні електростанції, 80% яких належать групі компаній ДТЕК. Таким чином, з 1 вересня були понижені тарифи за рахунок державних компаній, а у жовтні-листопаді будуть понижені за рахунок і приватних. Якщо пояси затягувати, то усім. Це потребувало трохи часу, але обіцянку про зниження ніхто не забув.

2.3. Окремою проблемою залишається завищена ціна електроенергії у Бурштинському енергоострові, де "немонополіст" володіє 90% генеруючих потужностей, і внаслідок зловживання монопольним становищем ціна там на 22% вище, аніж в ОЕС України (станом на жовтень). Вирішення проблеми Бурштинського острову зараз є пріоритетом №1.

2.4. Імпорт із РФ та Білорусі у жовтні здійснювався виключно на український "ринок на добу наперед", що було дозволено законом від 2017 року. Імпорт по двохсторонніх договорах у жовтні не здійснювався. Останній тиждень жовтня імпорт був збитковий, тому деякі компанії припинили такий імпорт у листопаді. У перші дні листопада імпорт також збитковий (але це не звільняє від сплати імпортного мита у державний бюджет України).

2.5. Ціна електроенергії на біржі (на ринку на добу наперед) продовжує демонструвати зниження, незважаючи на похолодання. Ціна на завтра - 1,35 грн за кВт-год, що є найнижчою ціною робочого дня із моменту запуску нової моделі ринку (з 1 липня). Це на 25 коп або на 16% нижче, аніж ціна у серпні.

2.6. Таке зниження означає, що "немонополіст" недозаробить 5-6 млрд грн у річному вимірі, а відповідні кошти залишаться в українській економіці, бюджетних установ, комунальних підприємств. Враховуючи масштаб питання, логічно очікувати продовження витрачання мільйонів доларів на скупку "експертів", політиків, депутатів та заказушних новин. Хоча моя рекомендація - краще інвестувати ці гроші у свою ефективність та провести модернізацію хоча би декількох електростанцій, щоб чесно вигравати конкуренцію, а не розвивати корупцію в українській політиці.