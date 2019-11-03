Андрій Герус: ціна на газ для населення в жовтні знизилася на 5%

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що ціна на газ для населення в жовтні знизилася на 5%. Новини енергетичних ринків. Ціна на газ для населення у жовтні знизилася майже на 5%. Це буде у відображено у платіжках, які українці отримають за минулий місяць. За останні 7 місяців зниження ціни на газ для населення склало майже 35%. Значне покращення спостерігалося у жовтні на ринку електроенергії (на ринку на добу наперед). 2.1. Обсяг дефіцитів зменшився у всі години, окрім трьох (окрім 7-ї, 8-ї та 12-ї). У вечірні та нічні години обсяги дефіцитів зменшилися вдвічі. Все ще великі дефіцити залишаються у дві проблемні години: 8-а та 24-а. Як бачимо казка про те, що у нас є надлишок свого - це міф, на ринку все ще дефіцити (деякі створюються штучно), хоча вони і суттєво зменшилися. 2.2. Середньозважена біржова ціна електроенергії у жовтні знизилася на 7 копійок у порівнянні із вереснем та на 13 копійок у порівнянні із серпнем - склала 1,53 грн.\/кВт-год. По цих цінах ринку на добу наперед найбільше працюють вугільні електростанції, 80% яких належать групі компаній ДТЕК. Таким чином, з 1 вересня були понижені тарифи за рахунок державних компаній, а у жовтні-листопаді будуть понижені за рахунок і приватних. Якщо пояси затягувати, то усім. Це потребувало трохи часу, але обіцянку про зниження ніхто не забув. 2.3. Окремою проблемою залишається завищена ціна електроенергії у Бурштинському енергоострові, де "немонополіст" володіє 90% генеруючих потужностей, і внаслідок зловживання монопольним становищем ціна там на 22% вище, аніж в ОЕС України (станом на жовтень). Вирішення проблеми Бурштинського острову зараз є пріоритетом №1. 2.4. Імпорт із РФ та Білорусі у жовтні здійснювався виключно на український "ринок на добу наперед", що було дозволено законом від 2017 року. Імпорт по двохсторонніх договорах у жовтні не здійснювався. Останній тиждень жовтня імпорт був збитковий, тому деякі компанії припинили такий імпорт у листопаді. У перші дні листопада імпорт також збитковий (але це не звільняє від сплати імпортного мита у державний бюджет України). 2.5. Ціна електроенергії на біржі (на ринку на добу наперед) продовжує демонструвати зниження, незважаючи на похолодання. Ціна на завтра - 1,35 грн за кВт-год, що є найнижчою ціною робочого дня із моменту запуску нової моделі ринку (з 1 липня). Це на 25 коп або на 16% нижче, аніж ціна у серпні. 2.6. Таке зниження означає, що "немонополіст" недозаробить 5-6 млрд грн у річному вимірі, а відповідні кошти залишаться в українській економіці, бюджетних установ, комунальних підприємств. Враховуючи масштаб питання, логічно очікувати продовження витрачання мільйонів доларів на скупку "експертів", політиків, депутатів та заказушних новин. Хоча моя рекомендація - краще інвестувати ці гроші у свою ефективність та провести модернізацію хоча би декількох електростанцій, щоб чесно вигравати конкуренцію, а не розвивати корупцію в українській політиці. Центренерго з 1 листопада 90% своєї електроенергії продає на біржі\/ринку на добу наперед (замість двохстороніх договорів). На початок вересня запаси вугілля на складах складали біля 50% від минулорічних. На початок листопада це вже 95% від минулорічних. У роботі 11 атомних блоків із 15 (на початку вересня 9 із 15). За жовтень ми добре підготувалися до зими, за що спасибі в тч учасникам ринку. ВСІ непобутові споживачі в ОЕС України у жовтні-листопаді отримають менші рахунки на електроенергію, де тариф буде на 40-45 коп нижчий, аніж був у липні (зниження на 15%-17%). Новий тариф буде нижчий, аніж був у 1 півріччі 2019 року до введення нової моделі ринку. Жовтень показав, що ринок вже потрохи працює із елементами реальної конкуренції.