Журналісти розкрили корупційні схеми Павелка, - ЗМІ

Журналісти передачі "STOP корупції", яка виходить на "5 каналі", присвятили один з випусків президенту Федерації футболу України (ФФУ) Андрій Павелко, передає УНІАН.

Кожен рік УЄФА в рамках соціальної програми "Хет-трик" виділяє Україні 6 мільйонів євро на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям. Цих коштів достатньо, щоб кожен рік будувати 300 майданчиків по всій Україні, але ФФУ зважилася розпорядитися європейськими мільйонами по іншому. Замість будівництва майданчиків, глава ФФУ Павелко вирішив побудувати завод по виготовленню штучного покриття для футбольних полів. Для цього в 2016 році ФФУ створює ТОВ "ФФУ-Продакшн" і витрачає 8 мільйонів євро соціальної програми на будівництво цього заводу. Вітчизняне покриття вийшло дорожче, ніж закордонні аналоги.

Раніше ФФУ купувала іноземне покриття по 12 євро м2, а ціна на власному заводі несподівано підскочила до 16 євро. "Це фейковий завод. Він був створений саме для розкрадання державних коштів", - стверджує Ігор Кочетов, президент Федерації футболу Києва. На той час Павелко був нардепом і головою бюджетного комітету, тому ТОВ "ФФУ-Продакшн" почала отримувати бюджетні гроші.

Виявилося, що глава ФФУ Павелко звернувся до голови бюджетного комітету Павелко з проханням виділити 270 мільйонів гривень на будівництво футбольних майданчиків та Павелко не відмовив. Завдяки махінації з тендерною документацією кошти отримало вище зазначене ТОВ "ФФУ-Продакшн". Виявилося, що на бюджетні кошти на своєму заводі побудували майданчиків за 1,5 мільйона за штуку при собівартості в 700 000 євро. Тим, хто почав ставити незручні питання ФФУ відразу показала "червону картку".

У ряді регіонів під дією Павелко почалися зміни керівників. Офіційно, Андрій Васильович живе на скромну депутатську зарплату, але акаунт його цивільної дружини Катерини рясніє дорогими речами і відпочинком на елітних курортах. Крім того, журналістам стало відомо, що сім'я Павелко знімала апартаменти в Києві за 410 000 гривень на місяць.

У минулому році НАБУ відкрило відразу три справи, однак незважаючи на це, хоч якимись результатами Антикорупційне відомство похвалитися не може. Чи є зв'язок у тому, що першим віце-президентом ФФУ є начальник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, можна лише здогадуватися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні цього року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПК) викликало 16 осіб для дачі пояснень у найближчі дні та складання протоколів про адміністративні правопорушення у разі наявності підстав.