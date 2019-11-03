Журналіст Бабченко покинув Україну

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко полишив Україну.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Якщо Україна вибере "кандидата Х" - я зараз без персоналій, я про загальну тенденцію в країні - я наступного ж дня починаю запуск процесу "я звалюю". Рівно півроку тому написано. Ось рівно, майже день у день. Я сказав. Я зробив", - написав Бабченко.

При цьому він повідомив, що він не має наміру чекати на обмін екстрадиціями.

Також Бабченко повідомив, що раніше в нього протягом півроку запитували, коли він покине країну.

"Всі ці півроку в мене в коментарях слиною захлиналися - Бабченко, ми обрали Зеленського, звалюй, як обіцяв. Ну, ось. Пацан сказав, пацан зробив", - підкреслив він.

В СБУ заперечують вербування "замовника" "вбивства" Бабченко Пивоварника.

Перед цим посібники підозрюваного в організації вбивства Бабченка повідомили про підозру.

30 серпня Голосіївський районний суд Києва засудив Германа до 4,5 років позбавлення волі за причетність до організації вбивства Бабченка.

31 травня суд заарештував Германа на 60 днів.

29 травня 2018 року СБУ інсценувала вбивство Бабченка і затримала українського бізнесмена Германа за підозрою в організації цього злочину на замовлення російських спецслужб.