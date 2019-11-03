Включення транспортних витрат у "Роттердам+" обґрунтовано, - Котко

Включення видатків на транспортування в формулу "Роттердам+" обґрунтоване, оскільки доставити вугілля в Україну дорожче, ніж в Роттердам. Про це заявив голова "Першої енергетичної асоціації України" Василь Котко в ефірі "112 каналу".

Він зазначив, що експерти, зокрема й іноземні з Європейської асоціації вугілля та лігніту (EURACOAL), підтвердили обґрунтованість включення в формулу "Роттердам+" видатків на транспортування.

"Дійсно, доставити вугілля в Україну дорожче, ніж доставити в Роттердам. В Роттердам, по їхніх оцінках, 9 доларів доставити. А доставити в Україну 6-14 доларів. І вони вважають, що та сума, яку ми взяли ніби від Роттердама сюди, приблизно це різниця. І вони висновки свої роблять, що формула більш-менш адекватно відображає ситуацію", - пояснив Котко.

Нагадаємо, 24 березня 2017 року НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу "Роттердам +". Пізніше НАБУ визнало, що не має претензій до індексу API2 в основних портах Західної Європи, як базового орієнтира для визначення ціни на вугілля в Україні за формулою "Роттердам+", але має претензії до включення в формулу видатків на транспортування.

Адвокат підозрюваних у справі "Роттердам+" з боку ДТЕК Наталія Дригваль повідомляла раніше, що САП отримала мінімум три експертні висновки, які підтвердили коректність формули.