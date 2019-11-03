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03 листопада 2019, неділя, 11:49 323
Економіка 2019-11-03T13:00:01+02:00
Українські Новини
Справа "Роттердам+" розсипається через відсутність доказової бази, - ЗМІ

Справа "Роттердам+" розсипається через відсутність доказової бази, - ЗМІ

НАБУ, Роттердам+

У НАБУ вкрай слабка доказова база в справі "Роттердам+". Це змушує слідство "шукати" альтернативні експертизи, які попри реальну ситуацію обґрунтують заздалегідь підготовлені висновки, необхідні НАБУ. В той же час сторона захисту вважає, що є всі підстави для закриття справи.  Про це йдеться в матеріалі інтернет-видання "Главком" "Три місяці судів щодо "Роттердам+". Слідство перебуває у шпагаті".

 
Видання нагадало, що розслідування НАБУ щодо справи "Роттердам+" триває понад два роки. Нині Бюро вже визнало, що до самої формули у них питань немає, так само як немає претензій і до необхідності її ухвалення. Тобто знаменитий "Роттердам" цілком законний. Претензія у слідства до "плюса", а саме до включення витрат на доставку вугілля в Україну до розрахункової ціни для електроенергії.
 
Автор матеріалу зазначає, що сьогодні обвинувачувальна база слідства ґрунтується на одній експертизі, і продовження слідства до грудня, за словами близьких до процесу співрозмовників, відбувається через слабкість обвинувачуватної бази. В той же час, захист вимагає закриття справи, заявляючи, що ця експертиза була отримана з порушеннями.
 
"Захист, в особі адвоката ДТЕК Наталії Дрігваль і адвоката обвинувачених екс-членів регулятора Ірини Одинець, стверджує, що експертиза САП була отримана з великою кількістю порушень", - зазначає автор.
 
Він також повідомляє, що 31 жовтня в мережі з’явились документи, датовані серпнем-листопадом 2018 р., серед яких є запити САП до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (підпорядкований Мінюсту), з по-різному сформульованими запитаннями. Це свідчить про те, що антикорупційні детективи намагаються будь-що отримати ті експертні висновки, які підтвердять заздалегідь зроблені ними висновки. Також, викладені висновки інституту, яких в обох випадках визначається законність прийняття та економічна обґрунтованість формули. На думку адвоката Ірини Одинець, оприлюднені документи є реальними, і прокурор САП раніше зазначав, що не вважає за потрібне надавати суду експертизу КНДІСЕ.
 
"Раніше Одинець продемонструвала відеозапис, на якому прокурор НАБУ під час засідання суду визнає, що є альтернативні експертизи, в яких по-іншому ставилося питання, але "там неможливо сказати, що немає збитків". Хоча, як вбачається з документів КНДІСЕ висновки доволі чітко протирічать обвинуваченням слідства", - зазначається в матеріалі "Главкому".
 
За інформацією видання, зважаючи на слабкість доказової бази, зараз НАБУ активно шукає альтернативні експертизи, розуміючи хиткість початкової експертизи. "У свою чергу, захист охоче вписався в цю боротьбу експертиз. За твердженням Наталії Дрігваль, експертиза, отримана нею, є вичерпною підставою для закриття всієї справи. Про результати цього клопотання буде відомо в найближчі тижні", - повідомляє "Главком".
 
Нагадаємо, раніше ексголова НКРЕКП Дмитро Вовк назвав справу "Роттердам+" помстою Коломойського шляхом використання неефективного, некомпетентного, незаконного тиску через НАБУ і САП. На його думку, такі дії олігарха спричинені тим, що в період дії прозорого ринкового ціноутворення він недоотримав прибуток від своїх феросплавних заводів, які мають велику енергоємність.

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