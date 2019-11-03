Легковик зіткнувся з вантажівкою під Черкасами, двоє чоловіків загинули

В суботу ввечері, 2 листопада, у дорожньо-транспортній пригоді біля села Благодатного Золотоніського району Черкаської області загинули двоє чоловіків.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби патрульної поліції Черкаської області на сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

Згідно з ним, автомобіль ВАЗ-2111 в'їхав у вантажівку. За попередньою інформацією, водій "Жигулів" не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і, як наслідок - зіткнувся з вантажівкою DAF.

На момент приїзду медиків водій та його пасажир були мертві. Їх тіла з пошкодженого авто визволили рятувальники. Загиблі - 50 і 40-річні мешканці Черкас. Патрульні забезпечували охорону місця пригоди та регулювання дорожнього руху.

Деталі аварії встановить слідство.

ДТП у Черкаській області. Фото: Патрульна поліція Черкаської області/Facebook