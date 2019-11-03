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  • У ДТП з кіньми і каретою у Львові постраждали дві людини
03 листопада 2019, неділя, 08:58 16
Події 2019-11-03T09:45:01+02:00
Українські Новини
У ДТП з кіньми і каретою у Львові постраждали дві людини

У ДТП з кіньми і каретою у Львові постраждали дві людини

Карета, Коні, ДТП у Львові, кінь
ДТП з кіньми у Львові. Фото: Ігор Зінкевич
ДТП з кіньми у Львові. Фото: Ігор Зінкевич

У суботу ввечері, 2 листопада, на проспекті Свободи у Львові налякані вибухом петарди коні винесли прогулянкову туристичну карету на пішохідну частину проспекту і знесли лавку, де сиділа 15-річна дівчина, повідомляє Zahid.net.

Як заявила виданню прес-секретар патрульної поліції Львівської області Катерина Рибій, за попередніми даними, постраждали дві людини.

Інцидент стався приблизно о 18:30. Очевидці повідомили поліцейським, що хтось із перехожих запустив салюти або петарди і злякав коней, які були запряжені в прогулянкову карету. Коні вибігли на тротуар і знесли лавку.

За попередніми даними патрульних, в результаті інциденту постраждали дві людини. Зокрема, у 15-річної дівчини, яка сиділа на лавці, відкритий перелом ноги. Вона була доставлена до лікарні. Другий постраждалий, ймовірно, є фірманом карети.

За даними депутата Львівської міськради Ігоря Зінкевича, на місце викликали ветеринара, який повинен був оглянути коня, який постраждав. Також на місці працювали рятувальники ДСНС.

За даними видання, карета з кіньми належить "Каретному двору", власницею якого є львів'янка Валентина Банас. Вона відмовилася коментувати інцидент.

ДТП з кіньми у Львові. Фото: Ігор ЗінкевичДТП з кіньми у Львові. Фото: Ігор Зінкевич

Як повідомляли Українські Новини, у Львові запряжена кіньми карета потрапила в ДТП у березні. Раніше в Кракові кінним екіпажам через спеку заборонили возити туристів.

Крім того, кучеру і власникам коня, який впав від сонячного удару посеред вулиці в Одесі, загрожувало три роки тюрми.

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