У ДТП з кіньми і каретою у Львові постраждали дві людини

У суботу ввечері, 2 листопада, на проспекті Свободи у Львові налякані вибухом петарди коні винесли прогулянкову туристичну карету на пішохідну частину проспекту і знесли лавку, де сиділа 15-річна дівчина, повідомляє Zahid.net.

Як заявила виданню прес-секретар патрульної поліції Львівської області Катерина Рибій, за попередніми даними, постраждали дві людини.

Інцидент стався приблизно о 18:30. Очевидці повідомили поліцейським, що хтось із перехожих запустив салюти або петарди і злякав коней, які були запряжені в прогулянкову карету. Коні вибігли на тротуар і знесли лавку.

За попередніми даними патрульних, в результаті інциденту постраждали дві людини. Зокрема, у 15-річної дівчини, яка сиділа на лавці, відкритий перелом ноги. Вона була доставлена до лікарні. Другий постраждалий, ймовірно, є фірманом карети.

За даними депутата Львівської міськради Ігоря Зінкевича, на місце викликали ветеринара, який повинен був оглянути коня, який постраждав. Також на місці працювали рятувальники ДСНС.

За даними видання, карета з кіньми належить "Каретному двору", власницею якого є львів'янка Валентина Банас. Вона відмовилася коментувати інцидент.

ДТП з кіньми у Львові. Фото: Ігор Зінкевич

Як повідомляли Українські Новини, у Львові запряжена кіньми карета потрапила в ДТП у березні. Раніше в Кракові кінним екіпажам через спеку заборонили возити туристів.

Крім того, кучеру і власникам коня, який впав від сонячного удару посеред вулиці в Одесі, загрожувало три роки тюрми.